Sénégal : La Poste et WorldRemit proposent le transfert d’argent instantané

Le leader du transfert d’argent en ligne WorldRemit annonce la signature d’un partenariat avec La Poste au Sénégal. L’accord permet aux clients de WorldRemit d’envoyer de l’argent instantanément depuis une cinquantaine de pays vers 250 points de collecte d’espèces au Sénégal, à l’aide de son application ou de son site web.

A propos de La Poste Créée par la loi N 95-24 du 29 août 1995, la Société Nationale La Poste est investie d’une mission de service public et elle occupe une position prépondérante dans la fourniture de services marchands dans le domaine du courrier et des services financiers. S’agissant de la fourniture de services marchands, La Poste contribue s’efforce de satisfaire une clientèle exigeante en mettant à sa disposition des produits modernes et très compétitifs. C’est le cas dans le domaine des transferts d’argent et des activités para-bancaires.

A propos de WorldRemit

WorldRemit révolutionne le transfert d’argent.

Le service est facile à utiliser : il suffit d’aller dans l’application ou sur le site web ; plus besoin de se rendre en agence.

Transferts d’argent immédiats vers la plupart des pays – l’opération est aussi simple et rapide que l’envoi d’un message instantané.

Un plus large choix du côté du bénéficiaire (sur un compte Mobile Money, par virement bancaire, collecte d’espèces ou recharge de crédit de communication mobile).

Disponible dans une cinquantaine de pays et 147 destinations.

WorldRemit a reçu le soutien financier de Accel Partners et de TCV – investisseurs de Facebook, Spotify, Netflix et Slack et plus récemment LeapFrog.