Robinets à sec à Cape Town : pourquoi cette pénurie d’eau ?

Assez étrange qu’une grande ville moderne comme Cape Town se retrouve sans eau ! Les robinets sont à sec. Il faut dire que la population ne cesse de croitre mais c’est une variable qui peut être anticipée. Comment alors expliquer la situation ? Dans son article, Richard J. Grant, explique que le problème de la ville débute par une bonne intention de la part de la municipalité qui a souhaité que le secteur de l’eau soit géré par l’administration. On connaît le laxisme et la mauvaise gestion des entreprises publiques. A vouloir aider le plus grand nombre à travers un service public, c’est finalement toutes les populations qui se retrouvent dans les soucis. L’auteur propose alors d’ouvrir le secteur de l’eau à la concurrence.