Rencontres Gastronomiques d'Agadir : coup d'envoi de la 4e édition vendredi 16 mars 2018



Les 50 chefs français et marocains participant aux Rencontres Gastronomiques d’Agadir se sont réunis au Sofitel Thalassa sea & spa ce matin pour donner le coup d’envoi de 4 jours exceptionnels.

M. Jean Colin, Fondateur et Président des Rencontres Gastronomiques d’Agadir ; Le Conseil Régional du Tourisme Agadir Souss Massa ; M. Dominique Doudet, Consul de France ; M. Mustapha Maher, Directeur Sofitel Agadir ; M. Bruno Le Roux, ancien Ministre de l’Intérieur français, Fondateur et co-président du Club de la table française ; Mme Claire Pennarun première Vice-Présidente des Traiteurs de France ; le Chef Moha ; les Chefs marocains Moustapha Bousbaa et Youssef Abouri, Vice-présidents de la Fédération Marocaine des Arts Culinaires d’Agadir ; les Chefs marocains Myriam Ettahri, Rachid Maftouh, Ahmed él defaa, Issam Rachi, Yassine Khalal, Mohamed Abaragh, Cédric d’Ambrosio, Tarik Benchalh, Abdelhakim Zaizi et bien d’autres ; le Chef Christophe Marguin, Président des Toques Blanches Lyonnaises ; le Chef Jean François Fafournoux, Président des Toques d’Auvergne ; le Chef Grégory Countanceau, Vice-Président des Traiteurs de France ; le Chef Franck Margale, Chef executif des Sofitel Agadir Thalassa sea & spa et Sofitel Royal Bay ; les Chefs français Jean-Paul Jeunet**, Joël Cesari*, Cyrille Zen*, Pauline Dorange, Cyril Rouquet – Prévost et bien d’autres ; accompagnés des plus hautes autorités marocaines et françaises ont ouvert la 4e édition des Rencontres Gastronomiques d’Agadir. Sous le parrainage des Chefs étoilés Régis et Jacques Marcon*** (3 étoiles au Guide Michelin et quatrième meilleure table du monde), et du Chef Kamal Rahal Essoulami, Président de la Fédération Marocaine des Arts Culinaires, cet évènement est l’occasion de redécouvrir les richesses culinaires de la région au travers de savoureuses recettes élaborées par une cinquantaine de Chefs Cuisiniers et Pâtissiers français et marocains. Placée sous le thème : « Agadir : Terre d’océan », cette 4e édition a pour objectif de donner une nouvelle image à la ville d’Agadir, celle de destination gastronomique, en fédérant tous les acteurs politiques, administratifs, économiques, touristiques et éducatifs. Une programmation riche et variée qui se déroulera sur 4 jours : les 15, 16, 17 et 18 mars 2018 un dîner d’ouverture « Goût de France – Good France » au Sofitel Agadir Thalassa sea & spa des dégustations culinaires au sein des hôtels et restaurants d’Agadir partenaires des démonstrations exclusives sur des recettes originales autour d’un produit ou d’un plat emblématique du Maroc ou de la région d’Agadir un dîner de gala au Sofitel Agadir Royal Bay, ouvert au grand public sur invitations de l’organisation et sur réservations. Repas gastronomique signé et préparé par les 50 Chefs cuisiniers et pâtissiers français et marocains présents sur cette 4e édition une dégustation de plats marocains pour les enfants défavorisés en présence de tous les chefs Amis Gadiris, à table ! Pour découvrir le programme complet et la liste des Chefs, consultez le site web :