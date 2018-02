Le Prix Italia au coeur de la tragedie des migrants





Le Prix Italia est l’un des prix internationaux les plus prestigieux pour les programmes de radio et de television. Ses organisateurs ont choisi de l’installer cette annee a Lampedusa pour confronter les medias du monde entier aux realites concretes de la tragedie vecue par les migrants qui quittent le sol de la Libye et de la Tunisie pour essayer d’atteindre l’Europe.