Kenya : Le secret de la fin des crises électorales





Le Kenya multiplie les crises électorales. La sortie de la récente crise est très superficielle car les problèmes de fond ont été maquillés sans être traités. Comment faire pour sortir de cette logique de blocage et de violence ? Dans son article, FANGNARIGA YEO, propose une alternative radicale à la fin des conflits électoraux au Kenya. Pour sortir de la spirale des violences, il propose de changer de régime. En effet, un régime hyper présidentiel est à la source de tous les maux et excès. Pour lui, un régime parlementaire permettrait de réduire drastiquement les problèmes du pays, de rééquilibrer les pouvoirs et de mettre en place des contrepouvoirs indispensables à l’existence même d’une démocratie.