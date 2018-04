Kenya : après la réconciliation, un chemin difficile à suivre





La réunion imprévue du 9 mars 2018 entre le Président kényan, Uhuru Kenyatta, et le chef de l’opposition, Raila Odinga, a été significative. Dans leur déclaration conjointe publiée après les pourparlers, ils ont promis de s’attaquer à la « détérioration des relations entre les communautés » et à « l’antagonisme et la concurrence agressifs » qui ont entaché les cycles électoraux répétés au Kenya. Cet engagement est le bienvenu : les paroles chaleureuses entre les deux hommes devraient aider à résoudre la crise prolongée provoquée par l’élection présidentielle contestée de l’année dernière, tout en augmentant les perspectives d’une certaine forme de dialogue national et de réformes pour éviter une répétition. Mais le plus dur commence.