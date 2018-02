Julio Teko, l’étoile montante du cinéma togolais





Sur la scène togolaise, le joli visage de Julio Teko commence à se faire fortement remarquer. Comédien, slameur, animateur et voix-off, ce jeune « artrepreneur » comme il se définit lui-même, est aussi le manager général du festival « Tchalé lékéma » et président de l’association qui porte le nom « tchalékéma » lancé en 2015. L’évènement culturel a pour but de promouvoir le développement de la jeunesse via les arts et la culture.