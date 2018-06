Guinée : fortes tensions lors de la grève des enseignants





En Guinée Conakry, de nombreuses manifestations pour protester contre des problèmes dans le secteur de l’éducation ont eu lieu dans la capitale et sur l’autoroute Fidel Castro. Un collégien au moins a été tué ce lundi et un autre mardi, et beaucoup d’autres ont été blessées, lors d’affrontement avec les forces de l’ordre.