Afrique du Sud : la liberté, moteur de la concurrence





Alors que la concurrence ne fonctionne que si elle joue naturellement entre deux entités, l’Afrique du Sud prétend, à travers une loi, pouvoir la créer et la gérer. Quelle aberration ! Dans son article, Martin van Staden, s’insurge contre un projet de loi qui prévoit une forte intrusion de l’administration dans la gestion de la concurrence. L’auteur fait un véritable plaidoyer mettant en avant que la concurrence ne s’exerce que si elle est libre. Si c’est l’Etat qui distribue les marchés, qui s’immisce dans l’économie, le jeu de la concurrence va être faussé et ce sont les consommateurs qui paieront les pots cassés. En effet, n’oublions pas que c’est la concurrence qui permet la baisse des prix et l’amélioration de la qualité des biens et services !