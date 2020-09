Zuchu évoque ses relations avec Diamond Platnumz

Auteur-compositeur et artiste d’enregistrement tanzanien, Zuhura Kopa, mieux connue sous son nom de scène Zuchu, qui a signé sous la direction de Diamond Platnumz du label WCB Wasafi Records, a été obligée de s’exprimer, après que des internautes ont déclaré que sa relation avec Diamond Platnumz était plus complexe.

S’exprimant lors d’une interview, Zuchu a déclaré que les gens racontaient des mensonges, simplement, parce qu’ils étaient proches, Diamond Platnumz et elle. Tout en réfutant les allégations, elle a ajouté que si elles étaient en couple, il y aurait des preuves, des traces.

« Tout d’abord, si vous regardez à l’intérieur de la WCB, il n’y aura pas de tels propos parce qu’il n’y a pas de preuves. C’est une histoire qui ne tient pas debout. On sait ce que les gens recherchent, croyez-moi si j’avais une relation inappropriée avec un mécène, il y aurait des preuves, mais les gens se basent sur des images promotionnelles que si vous regardez toutes les artistes féminines du monde, qui font bien leur gestion… », dit-elle

Zuchu a ajouté que ses critiques concentrent leur énergie sur les choses négatives. La chanteuse de Cheche a déclaré qu’elle considérait Diamond Platnumz, plus comme son grand frère et qu’elle l’appréciait.

« Alors, quand je le vois, j’en profite pour le féliciter, en tant que mon patron pour avoir investi sur une personne comme moi. Mon patron ne m’a jamais déshonorée. Je le dis de tout cœur. C’est une fierté… Quand j’entends les gens raconter autre chose, cela m’offense. Mais que faire . Vous ne pouvez pas répondre à tout le monde. On ne peut pas se permettre de se lever un beau matin et décider de la vie des gens. On ne doit pas décider de la bvie, du bonheur des autres », a-t-elle ajouté

Les rumeurs selon lesquelles leurs relations étroites ont davantage été alimenté par une section de blogs tanzaniens principalement, parce qu’elle a été repérée, lors de plusieurs activités, alors qu’elle était en compagnie de son patron.