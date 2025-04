Zelensky en Afrique du Sud : une visite diplomatique avortée par les frappes russes

Contraint de rentrer précipitamment en Ukraine après des bombardements meurtriers sur Kyiv, le président ukrainien a néanmoins posé les jalons d’une nouvelle stratégie diplomatique en Afrique australe lors de sa rencontre avec Cyril Ramaphosa.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué, ce jeudi 24 avril 2025, une visite officielle éclair en Afrique du Sud, marquant sa première apparition sur le continent africain depuis le début de l’invasion russe. Reçu à Pretoria par son homologue Cyril Ramaphosa, il a cherché à mobiliser un soutien diplomatique plus large en faveur d’une « paix juste » pour l’Ukraine.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale de Kiev pour renforcer ses liens hors du bloc occidental et contrer l’influence russe en Afrique, notamment auprès des pays du BRICS. L’Afrique du Sud, qui préside actuellement le G20, a maintenu une posture de neutralité depuis le début du conflit, tout en renforçant ses relations économiques et militaires avec Moscou.

Courtiser Pretoria pour contrer l’influence russe

Zelensky a plaidé pour une implication plus active de Pretoria dans les efforts de médiation, et a appelé à sa participation à la coalition internationale visant à faire revenir des milliers d’enfants ukrainiens enlevés par la Russie. Il a aussi mis l’accent sur le potentiel de coopération économique, soulignant que « nos relations commerciales sont faibles mais prometteuses ».

La visite s’inscrit dans un contexte géopolitique tendu où l’Afrique du Sud, membre influent des BRICS et partenaire historique de la Russie, représente un pivot diplomatique stratégique. Pour l’Ukraine, convaincre Pretoria de prendre position pourrait entraîner d’autres nations africaines dans son sillage.

Retour d’urgence face aux bombardements meurtriers

La visite, prévue pour durer plus longtemps, a été écourtée quelques heures seulement après son début. La raison : une attaque aérienne russe particulièrement violente a frappé Kiev le même jour, faisant au moins neuf morts et plus de soixante-dix blessés.

« Je retourne immédiatement en Ukraine », a déclaré Zelensky dans l’après-midi, annonçant l’annulation du reste de son programme en Afrique australe. Il a aussi ordonné à son ministre de la Défense de renforcer les demandes internationales d’aide en systèmes de défense antiaérienne.

Cette brève escale, bien que perturbée par la guerre, reste un signal politique fort : l’Ukraine veut bâtir des alliances au sud du Sahara, et rappeler que le conflit qui la touche a des implications mondiales.