Zambie : bars et restaurants rouvrent partiellement, les élèves à l’école dans une semaine

Bien que très touchée par la pandémie de Coronavirus, la Zambie vient de prendre la décision de rouvrir les bars et restaurants, avant la réouverture, plus tard, des établissements scolaires.

Comme dans plusieurs pays, en Afrique et dans le monde, la Zambie avait pris des mesures pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Parmi ces mesures, la fermeture, depuis mars 2020, des bars et restaurants. Mais décision a été prise de rouvrir partiellement ces lieux, du vendredi au dimanche, entre 18h et 23h. Néanmoins, selon le Président Edgar Lungu, qui s’adressait au Parlement, ce vendredi 11 septembre, c’est une mesure qui pourrait évoluer en fonction de la situation. « Cela se fait sur une base pilote. Si les règlements et les directives en matière de santé publique sont bafoués, je n’aurai d’autre choix que de les refermer », a précisé le Président.

Le volet scolaire n’est pas épargné par ces nouvelles mesures. Les écoles, collèges et universités vont rouvrir la semaine prochaine. Depuis la déclaration du premier cas dans le pays, la Zambie en est aujourd’hui à 13 000 cas positifs et 300 décès. En juillet, la découverte de 28 cas positifs dans le club de football, les Forest Rangers, leader avant l’arrêt des compétitions, avait imposé un décalage de 24 heures de la reprise du championnat national de football. Un peu plus tôt, en juin, le Président zambien avait ordonné l’ouverture des frontières aéroportuaires et des transports internationaux afin de relancer l’économie nationale.

Dans plusieurs autres pays, comme le Sénégal, des mesures du genre ont déjà été prises pour redonner vie au secteur économique et réduire les conséquences drastiques de la pandémie sur l’économie nationale. Il faut apprendre à vivre avec la pandémie, avait dit le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Ce qui n’empêche pas, cependant, qu’on continue d’observer les mesures-barrières.