Yassine Fall en Mauritanie : un séjour diplomatique décisif pour les Sénégalais

Lundi 17 mars 2025, la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, Yassine Fall, a effectué une visite officielle en Mauritanie. Cette mission diplomatique s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Nouakchott.

Elle a été marquée par des discussions majeures sur le statut des Sénégalais résidant en Mauritanie.

Une distinction clé pour les Sénégalais en Mauritanie

Parmi les décisions majeures annoncées lors de ce séjour, Yassine Fall a déclaré que les Sénégalais établis en Mauritanie seront dorénavant distingués des migrants en transit. Cette clarification vise à protéger leurs droits et à éviter les amalgames qui ont récemment conduit à des expulsions massives de migrants en situation irrégulière. Cette annonce constitue une avancée significative pour la communauté sénégalaise, qui se retrouve souvent dans une situation administrative floue.

Vers une révision des conditions de séjour

Un autre point clé abordé lors des discussions concerne les conditions d’obtention de la carte de séjour pour les Sénégalais en Mauritanie. Le gouvernement mauritanien a soumis une proposition à ce sujet. Elle est actuellement en cours d’examen par les autorités sénégalaises. Cette initiative pourrait aboutir à des modalités plus claires et plus justes pour les résidents sénégalais. Ceci faciliterait ainsi leur insertion administrative et sociale dans le pays hôte.

Un message présidentiel et des échanges stratégiques

Lors de cette mission, Yassine Fall était porteuse d’un message du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à son homologue mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani. Bien que le contenu précis de ce message reste confidentiel jusqu’à sa communication officielle à Dakar, cette initiative témoigne de la volonté des deux pays d’approfondir leur coopération diplomatique.

En parallèle, Yassine Fall a rencontré son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzoug. Le but était de pour discuter de divers axes de collaboration, notamment économiques et culturels. Ces échanges visent à solidifier un partenariat fondé sur la solidarité et le respect mutuel.

Un soutien affirmé à la communauté sénégalaise

Un moment fort de cette visite a été la rencontre entre la ministre et la communauté sénégalaise établie à Nouakchott. L’objectif était d’écouter leurs préoccupations, notamment en matière de sécurité, de conditions de travail et de reconnaissance de leur statut. Ce dialogue direct avec les ressortissants sénégalais résidents en Mauritanie reflète l’engagement du gouvernement à défendre leurs droits et à améliorer leurs conditions de vie.

Une visite aux implications importantes

Ce séjour de Yassine Fall en Mauritanie impacte les relations entre les deux pays. La distinction entre résidents et migrants en transit ainsi que la révision des conditions de séjour sont des enjeux majeurs. Les discussions diplomatiques engagées ouvrent la voie à une meilleure protection des Sénégalais vivant en Mauritanie. Alors que la réponse officielle de Nouakchott est encore attendue, cette visite laisse entrevoir des avancées significatives pour la communauté sénégalaise et la coopération entre les deux nations.