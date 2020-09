Wizkid explose la Toile avec «Made in Lagos»

La star de la musique nigériane, Ayodeji Ibrahim Balogun, plus connu sous le pseudonyme de Wizkid, a mis le feu sur la Toile avec son nouvel album «Made in Lagos».

L’album était très attendu. Et c’est ce mercredi 16 septembre 2020, que «Made in Lagos» a été dévoilé par Ayodeji Ibrahim Balogun, plus connu sous le pseudonyme de Wizkid. Et dès son apparition, il a, selon Benin Web Tv, attiré l’attention de plusieurs milliers d’internautes, le même jour.

Le journal a en effet indiqué que les fans de Wizkid et les passionnés de musique ont aussitôt pris d’assaut les réseaux sociaux pour mettre en avant l’album. «Made in Lagos», à venir, a tweeté Wizkid, déclenchant l’euphorie sur la Toile. Suffisant pour que des commentaires pleuvent sur internet, avec un public hâte de faire la découverte, après l’annonce du musicien.

La superstar avait annoncé plus tôt que l’album mettrait en vedette des artistes tels que Burna Boy, Damian Marley (jamaïcain), Tems, Starboy Terri, Ella Mai (britannique), Tay Iwar, Skepta (nigérian britannique), Projexx (jamaïcain) et HER (américain), a laissé entendre qu’il serait bientôt publié.

A souligner que la sortie de l’album, « le meilleur que je n’ai jamais réalisé », était beaucoup plus attendue le 16 juillet dernier, correspondant à la célébration de l’anniversaire de Wizkid. A défaut d’un album, le chanteur nigérian avait offert un single, «Smile»”, qui avait mis en vedette la chanteuse américaine, HER.