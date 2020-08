Wizkid, Davido, Savage, Alade…, parmi les célébrités avec le plus de faux followers

Des stars afro-pop, Davido, Wizkid, Tiwa Savage et Yemi Alade, mais aussi l’actrice Funke Akindele, font partie des célébrités qui comptent le plus de faux abonnés sur les réseaux sociaux, selon le Celebrity Fakes Report 777.

En prenant le top 100 des comptes Instagram et Twitter les plus suivis, combinant les noms figurant dans les deux listes, le rapport Celebrity Fakes, utilise des outils de marketing d’influence pour déterminer le taux d’engagement moyen par publication, les abonnés actifs et les comptes suspects considérés comme faux. Et l’édition 2020, révèle que les cinq meilleures stars nigérianes ont un groupe de fans considérés comme des robots ou irréels.

Sur Instagram, 16,24% des 11 millions d’abonnés de Wizkid sont faux; 16,05% des 11,6 millions d’abonnés de Funke Akindele sont faux; Yemi Alade compte plus de 11,6 millions, mais 18,6% sont de faux abonnés; 16,48% des 11,8 millions d’abonnés de Tiwa Savage sont faux, et 16,20% des 17,4 millions de Davido sont faux.

En revanche, il faut dire que ces personnalités citées dans le rapport de Celebrity Fakes Report 777, font partie des artistes plus adulés dans le showbiz nigérian et même mondial. Wizkid a remporté plusieurs titres sur le plan national et international. Il a été nommé cinq fois aux MTV Europe Music Awards, trois fois à l’American Music Awards, quatre fois au World Music Awards, et une fois au Grammy Awards. En outre, il a reçu un prix ASCAP plaque pour sa chanson contributions à l’illusion de Drake «One Dance».

Quant à Davido, il est devenu le premier artiste basé en Afrique à recevoir son prix sur la scène principale des BET Awards, le 24 juin 2018. Son prix a été présenté par l’acteur hollywoodien Omari Hardwick et l’actrice Tika Sumpter. Dans son discours d’acceptation, il a exhorté le public et les artistes américains à se rendre en Afrique et à apprécier la nourriture.

Pour les deux belles dames, Tiwa Savage et Yemi Alade, elles font également parties de la crème de la musique nigériane, qui est l’une des plus grosses industries musicales sur le continent.