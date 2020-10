Wejdene déclenche une nouvelle polémique !

La chanteuse française Wejdene vient de poser un acte qui a intrigué plus d’un, notamment ses fans qui, pour la plupart pensent au pire, alors que certains relativisent, en tentant de circonscrire la décision de l’interprète d’Anissa comme étant un coup de buzz. Dans tous les cas, la polémique est lancée.

Wejdene et son producteur Feuneu ont tous les deux supprimé leurs comptes Instagram. Une décision des plus inédites, porte ouverte à plusieurs supputations. Ce qui est apparent est que cette décision a laissé beaucoup d’internautes inquiets. Et chacun y est allé de son commentaire, s’agissant de cette disparition qualifiée de mystérieuse.

Si certains internautes se disent convaincus que l’interprète d’Anissa et son producteur font dans le sensationnel en tentant un coup de buzz, d’autres penchent plutôt pour des conséquences d’un éventuel harcèlement dont les deux nouvelles coqueluches de la musique française font l’objet depuis un certain temps.

En effet, tout dernièrement, plus précisément le 12 octobre dernier, l’influenceur belge de 20 ans, Kinda Sama, lors d’une apparition sur Twitter, devant le Louvre à Paris, a balancé un freestyle dans lequel il s’en prenait directement à Wejdene et son manager. Ce qui avait fini d’irriter Feuneu.

« Feuneu ou pas Feuneu, ramène-moi Wejdene… Me parle pas de Feuneu, sans Wejdene il serait en train de vendre des plaquettes », avait tweeté Kinda Sama. Une sortie qui avait poussé Feuneu à lancer un message en story Snap. « Trouvez-moi le Kinda svp », avait lancé Feuneu. Est-ce une raison pour prendre ses distances vis-à-vis des réseaux sociaux ?

Après le buzz autour de son âge, qu’elle a gardé secret pendant plusieurs mois, et des rumeurs de couple avec Michou, sur les réseaux sociaux, Wejdene semble avoir réussi un nouveau coup de com’ ou de polémique, c’est selon, avec la suppression de son compte Instagram et Snapchat.

« Pendant une semaine, je ne vais rien snapper, comme ça tout le monde va se dire ‘oh il se passe quoi ?’ (…) Je vous explique mon plan, la communication. Comme les gens sont chauds sur nous, on va tout supprimer et ils ne sauront plus quoi dire. Et là on revient, ça va péter ! », a tenté de rassurer Feuneu. Est suffisant pour calmer la polémique ? Wait and see !