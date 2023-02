Visite de Macky Sall à Thiès : la guerre des affiches a lieu

Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, est en séjour à Thiès pour 96 heures. Cette visite s’inscrit dans le cadre des conseils présidentiels décentralisés. Elle intervient après celle effectuée, il y a peu, à Tambacounda, à l’Est du Sénégal. D’ores et déjà, la ville affiche un tout autre visage et une autre ambiance, avec les touches particulières des différents acteurs.

C’est avec un agenda bien chargé que le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, débarque dans la Capitale du rail. Débuté ce mercredi 8 février, le séjour présidentiel prendra fin le 11 prochain. Au menu, un conseil présidentiel sur le développement de la région de Thiès, demain jeudi, suivi d’une série d’inaugurations. Au rang de celles-ci, l’Université Iba Der Thiam de Thiès, l’Ecole nationale des Sapeurs-pompiers.

Un séjour de Macky à Thiès ponctué d’inaugurations

Le Président Sall effectuera aussi un tour au chantier de l’Académie internationale des métiers de l’Aviation civile. Au cours de ce long séjour de quatre jours, Macky Sall procèdera aussi au Lancement des travaux de l’autoroute Thiès-Tivaouane-Saint-Louis. Il sera en outre procédé au lancement des travaux de réhabilitation du chemin de fer. Une visite au Sanctuaire marial de Poponguine est aussi au programme, sans compter l’inauguration de la centrale électrique de Malicounda.

Toujours sur la Petite Côte, le Président Sall fera la revue des travaux en lien avec la plateforme Promovilles, en charge de la réhabilitation et la construction de voirie. Une visite très attendue par les populations thiessoises et surtout les hommes et femmes politiques qui ne manquent pas d’imagination, pour attirer l’attention du chef de l’Etat. Depuis plusieurs jours, en effet, la concurrence est rude sur le terrain.

Guerre des affiches pour occuper le terrain

L’Avenue Caen, qui n’est que autre que l’entrée principale de la ville de Thiès, est jalonnée de pancartes. Le ministre des Sports, Yankhoba Diattara, remporte la palme. Quasiment, sur chaque poteau électrique, le poulain de l’ancien maire de la ville, Idrissa Seck, a disposé deux posters. Sur ceux-ci, bien évidemment, son effigie et celle du Président. A côté de Diattara, d’autres personnalités tentent de se faire remarquer. Parmi celles-ci, il y a Abdoulaye Dièye récemment promu Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass.

Maodo Malick Mbaye, Directeur de l’Agence nationale de la maison de l’outil, outre ses affiches, a offert un podium musical en l’honneur de son mentor. De même, Mohamed Diallo a mobilisé hommes et femmes pour un accueil populaire. Ce cacique de BBY (Benno Bokk Yaakaar) a récemment occupé l’actualité dans la Capitale du Rail pour avoir été le premier responsable de la coalition à monter un comité politique. Ousseynou Diouf, un autre leader de BBY, a mobilisé ses éléments et offert un podium musical.

D’autres personnalités, beaucoup plus futées, ont laissé l’entrée de la ville à leurs alliés et préféré baliser le terrain au niveau du lieu de résidence du chef de l’Etat. C’est le cas du ministre de l’Artisanat, Pape Amadou Ndiaye, qui, déjà mardi nuit, a accroché ses affiches, dans un endroit stratégique. Ses collaborateurs ont en effet fixé deux grandes banderoles à l’entrée de la Gouvernance. Sur ces affiches, le ministre et son mentor. Une petite longueur d’avance.

Les 3 FPT dans la Place

Dans la foulée de la présence du Président Sall à Thiès, les 3FPT (Fonds de financements de la formation professionnelle et technique) organisent un Village de vulgarisation de leurs initiatives. Prévu du 8 au 11 février, ce Village, installé à la Place de France, permettra aux bénéficiaires d’exposer leurs réalisations. Des panels et des rencontres B2B sont aussi au programme de même que des Sessions de démonstrations. Un séjour présidentiel qu’a tenu à rehausser la DER-FJ, puisqu’à l’entrée de la ville, les affiches de la Direction de l’Entreprenariat Rapide sont bien visibles.