Visite d’État en Turquie : Hassan Cheikh Mohamoud sécurise un soutien militaire accru

Le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud s’est rendu à Ankara pour une visite stratégique de deux jours. Une rencontre capitale avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, a été au centre de ce déplacement. Objectif : renforcer les liens entre les deux nations, notamment dans le domaine militaire.

Depuis plusieurs années, la Turquie joue un rôle majeur en Somalie, que ce soit en matière d’aide humanitaire, d’investissements ou de coopération militaire. Cette visite officielle du président somalien confirme la volonté des deux pays de poursuivre cette dynamique. Hassan Cheikh Mohamoud a exprimé sa gratitude envers Ankara pour son soutien indéfectible, en particulier dans la reconstruction de l’armée nationale somalienne.

La lutte contre Al-Shabaab au cœur des discussions

La question de la sécurité a été un point central des discussions entre les deux chefs d’État. Les forces somaliennes font face à une résurgence des attaques du groupe terroriste Al-Shabaab, qui a récemment repris certaines positions stratégiques. Pour contrer cette menace, la Turquie continue de fournir un appui logistique et militaire, notamment par la livraison de drones de combat.

Un partenariat militaire renforcé

L’accord de défense signé en février 2024 entre la Turquie et la Somalie prend une dimension plus concrète avec cette visite. L’objectif est de moderniser les capacités militaires somaliennes face aux menaces persistantes. Selon les analystes, la Somalie devient également une vitrine pour l’industrie de l’armement turque, qui cherche à s’imposer sur le marché africain. Avec cette rencontre, Hassan Cheikh Mohamoud et Recep Tayyip Erdogan réaffirment leur engagement mutuel à poursuivre leur coopération stratégique, un partenariat qui redessine progressivement l’équilibre géopolitique de la Corne de l’Afrique.