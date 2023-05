Violents combats en cours au Soudan, malgré le cessez-le-feu

Des affrontements ont repris, ce lundi, entre l’armée et les Forces de soutien rapide, dans la capitale soudanaise, Khartoum. Ce, quelques heures avant la fin de la trêve d’une semaine paraphée en Arabie Saoudite.

L’espoir d’une accalmie n’est toujours pas permis au Soudan. La trêve de 7 jours acceptée par l’armée et les FSR a, une nouvelle fois, été violée. Celle-ci avait été décrochée, le 22 mai, par l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis. Et elle courait jusqu’à ce jour, à 19h45 GMT. Seulement, de violents affrontements ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale. Des combats toujours en cours

Des sources d’Anadolu témoignent de bruits de canons et d’armes lourdes entendus et des colonnes de fumée observées. Pourtant, dimanche, l’Arabie Saoudite et les Etats-Unis avaient appelé les deux parties au conflit à prolonger le cessez-le-feu, qui arrive à terme, ce lundi soir. L’objectif de cette nouvelle requête étant de parvenir à mettre définitivement un terme aux combats.

Les FSR disposées à poursuivre les pourparlers

D’ailleurs, dans la foulée, les Forces de soutien rapide avaient fait part de leur « engagement à respecter l’accord de cessez-le-feu à court terme et les arrangements humanitaires qui ont été signés à Djeddah, en Arabie Saoudite, le 20 mai 2023 ». Dans un communiqué publié hier dimanche, les paramilitaires ont exprimé leur « pleine disponibilité à poursuivre les pourparlers au cours des deux derniers jours de la trêve ».

A la tête des FSR, le général Mohamed Hamdan Dogolo et ses hommes appelaient à « discuter de la possibilité de parvenir à un éventuel renouvellement de l’accord de cessez-le-feu et des arrangements humanitaires ». Ainsi, ils demandaient des garanties de la part de leurs protagonistes de respecter les nouveaux termes des accords. Seulement, bien avant la fin de la semaine de cessez-le-feu, de violents combats ont encore éclaté.

Craintes d’une catastrophe humanitaire

Le dernier bilan publié par le Syndicat des médecins soudanais fait état de 866 civils tués au cours des affrontements. Il a en outre été dénombré quelque, 3 721 blessés. « Plusieurs morts et blessés ne sont pas comptabilisés dans ce dernier bilan car ils ne pouvaient être transférés vers les hôpitaux en raison de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays », a indiqué le syndicat des médecins soudanais.

Depuis le 15 avril, le Soudan est le théâtre de violents affrontements entre l’armée, dirigée par Abdel Fattah al-Burhan, et les Forces de soutien rapide, coiffées par Muhammad Hamdan Dogolo, alias Hemidti. Une divergence politique a conduit à un conflit armé qui a, en outre, fait plus d’un million de déplacés. L’ONU craint une catastrophe humanitaire et a appelé à des levées de fonds pour éviter le pire.