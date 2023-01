Violences policières contre les Africains-Américains : quand des policiers noirs entrent dans le jeu

La vidéo de l’horreur fait le tour des médias américains et des réseaux sociaux, depuis cette nuit. Des images insoutenables de cinq policiers noirs qui, tels des chiens enragés, se sont déchaînés contre un jeune homme, lui aussi noir. Pendant un peu plus de trois minutes, Tyre Nichols n’a pas eu de répit sous les coups de poing et coups de pied de ces agents. Il échouera à l’hôpital, le visage tuméfié avant de rendre l’âme, trois jours plus tard.

Le drame se produisait à Memphis dans le Tennessee, le 7 janvier dernier. Pour un simple contrôle routier, l’interpellation de Tyre Nichols, 29 ans, a viré au drame. Cinq policiers, tous des Africains-Américains se sont acharnés sur la victime avec une rare violence. Trois jours plus tard, le jeune homme hospitalisé passa de vie à trépas. Très vite, les policiers impliqués dans le drame ont été mis aux arrêts et radiés des effectifs de la police. Plusieurs chefs d’accusation sont retenus contre eux : meurtre, coups et blessures ou encore enlèvement, entre autres. Mais par la suite, quatre d’entre eux ont été libérés sous caution.

Une vidéo insoutenable de l’agression contre Tyre Nichols

Jusqu’à ce vendredi nuit, la vidéo de l’interpellation de Tyre Nichols n’était visionnée que par les autorités et les proches de la victime. Cette vidéo a été rendue publique cette nuit et le monde entier découvre enfin l’horreur. Des coups de poing et de pied en plein visage, des coups de matraque, du gaz lacrymogène en pleine figure, l’usage de pistolet Taser à décharges électriques. Rien ne fut épargné à Tyre Nichols. Et le supplice dura au moins trois minutes. Les appels de sa maman à la rescousse n’émurent guère la meute décidée à poursuivre sa sale besogne. Oui, la meute ! Car, il est bien difficile de croire que des êtres humains de chair et de sang puissent traiter ainsi leur semblable.

Évidemment, comme on pouvait s’y attendre, le drame entraîna des manifestations dans diverses villes américaines. Mais, le Président américain, Joe Biden appelle au calme. « Au moment où les Américains portent le deuil, où le ministère de la Justice mène son enquête, et où les autorités continuent leur travail, je me joins à la famille de Tyre en appelant à des manifestations pacifiques. La colère est compréhensible, mais la violence n’est jamais acceptable », a-t-il déclaré dans un communiqué, jeudi.

Les policiers africains-américains veulent-ils prendre le relais de leurs collègues blancs ?

Face à un tel déferlement de haine de la part de ces pseudo-policiers noirs, il est difficile de ne pas se poser une question : dans un pays où en dépit des principes démocratiques et des droits humains qui sont agités, les Noirs sont marginalisés, régulièrement violentés et tués par des policiers blancs, comment comprendre que des policiers noirs se déchaînent ainsi contre un autre Noir ? En plus pour un simple contrôle routier ? Aucune violence contre n’importe quel phénotype d’homme n’est tolérable. Cela est vrai. Mais, dans le contexte américain, la question mérite d’être posée. Surtout dans un contexte où l’assassinat de George Floyd par des policiers blancs, et le mouvement Black Lives Matter qu’il a suscité sont encore très présents dans les esprits.

Vivement que la justice américaine poursuive son travail pour que ces assassins puissent se retrouver en leur lieu. Et qu’ils répondent de leur crime combien odieux.

