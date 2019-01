Vidéo : récital du grand poète Alain Alfred Moutapam

Alain Alfred Moutapam est un poète aujourd’hui incontournable sur la scène francophone. Prenant sa source chez les griots d’Afrique, il fait résonner ses poèmes au XXIe siècle de la plus belle des façons. A l’écrit comme à l’oral, il interpelle et questionne son époque autant que ses deux pays : la France et le Cameroun. Plus qu’un pont entre deux continents, entre deux pays, ce docteur en diplomatie culturelle est une réponse à ceux qui doutent encore de la compatibilité des cultures. AFRIK.COM vous présente la déclamation d’un de ses poèmes.