Dans une ambiance électrique au stade Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne a pris le dessus sur le Stade Malherbe de Caen lors de la 35ème journée de Ligue 2. Devant plus de 35 000 spectateurs, les Verts, portés par un début de match fulgurant, se sont imposés 1-0 grâce à un superbe but du marocain Aïmen Moueffek. Les Verts mettent ainsi la pression sur leurs rivaux directs pour la montée, Angers et Auxerre.

Pour ce match d’ouverture de la 35ème journée de Ligue 2 de football, Saint-Etienne a réalisé une belle performance. Dès le coup d’envoi, l’ASSE a montré une détermination offensive, avec Dylan Chambost et Matthieu Cafaro menaçant le but de Caen dans les premières minutes. Ainsi, c’est au 5ème minute que l’ASSE a trouvé la faille : après une belle combinaison et une talonnade d’Irvin Cardona, Aïmen Moueffek a marqué d’une frappe précise au ras du poteau, inscrivant ainsi son troisième but de la saison.

Parcours et Impact de Aïmen Moueffek

Aïmen Moueffek, milieu de terrain relayeur, est rapidement devenu l’un des piliers de l’ASSE cette saison. Né au Maroc, Moueffek a rejoint le centre de formation de Saint-Étienne à un jeune âge, montrant très tôt un potentiel exceptionnel. Sa capacité à récupérer des ballons et sa vision du jeu l’ont établi comme un élément central du dispositif tactique de l’entraîneur Olivier Dall’Oglio.

Cette saison, Moueffek a non seulement brillé par ses performances défensives mais aussi par son apport en attaque, comme en témoigne son but crucial contre Caen. Avec une précision de passe de 93% et des interventions décisives tout au long du match, il a prouvé qu’il est un joueur sur lequel compter dans les moments importants. L’international Olympique marocain a réservé un second cadeau au Peuple Vert en se confiant à la sortie du match au micro de beIN Sports. Heureux dans le Forez, il a en effet déclaré souhaiter poursuivre sa carrière avec Saint-Étienne.

Une victoire cruciale pour l’ASSE

Cette victoire permet à l’ASSE de continuer sa course pour la promotion en Ligue 1, mettant la pression sur Angers et Auxerre. Malgré une possession de balle inférieure et des moments où l’équipe a dû défendre intensément, les Verts ont su préserver leur avantage grâce à une performance remarquable du gardien Gautier Larsonneur toujours très solide sur sa ligne.

Ambiance de FOU dans le temps additionnel pour que l’ASSE tienne le score !! L’ASSE s’impose 1-0 et met la pression à l’AJ Auxerre et le SCO Angers ! (@LeilaReb)#ASSE #Ligue1 #Ligue2 pic.twitter.com/efSUEHdgF4 — Météo Foot (@MeteoFoot) April 27, 2024

Le Stade Malherbe de Caen, quant à lui, a bien lutté pour renverser la situation mais l’expulsion de Brahim Traoré en fin de match va compliquer la fin de saison du club.

L’AS Saint-Étienne confirme son statut de prétendant sérieux à l’accession en Ligue 1, en grande partie grâce à la contribution décisive de Aïmen Moueffek. Les Verts devront maintenir ce niveau de performance pour les derniers matchs s’ils veulent accrocher une des deux places en Ligue 1.