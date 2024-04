Vaccination en Afrique : 50 millions de vies sauvées en 50 ans

Une nouvelle ère de santé s’ouvre en Afrique. Les programmes de vaccination ont permis de sauver plus de 50 millions de vies dans la région au cours des cinq dernières décennies, selon un rapport récent de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Un chiffre impressionnant qui vient célébrer la Semaine Africaine de la Vaccination et la Semaine Mondiale de l’Immunisation, sous le thème « Protéger notre avenir : c’est humainement possible ». Mais les défis persistent.

50 millions de vies sauvées ! Ce succès remarquable est attribué au Programme élargi de vaccination (PEV), une initiative de l’OMS lancée en 1974 pour garantir un accès équitable aux vaccins vitaux pour tous les enfants, sans distinction de localisation ou de statut socio-économique. Aujourd’hui, la plupart des pays africains offrent des vaccins contre 13 maladies évitables, contre seulement six au lancement du PEV.

Des progrès considérables

Parmi les avancées majeures, on peut citer la réduction drastique des décès dus à la rougeole, avec environ 19,5 millions de vies sauvées au cours des 22 dernières années. La région a également connu une baisse notable des décès dus à la méningite, avec une réduction de 39% en 2019 par rapport à 2000. Le tétanos maternel et néonatal a quasiment été éliminé. Enfin, dans une réalisation historique pour la santé publique, l’Afrique a été déclarée exempte de poliovirus sauvage indigène en 2022 après des années d’efforts acharnés pour protéger chaque enfant contre le virus.

« De la prévention des maladies à leur éradication totale, l’histoire des vaccins est une histoire de succès indéniables. Des millions de personnes sont en vie et en bonne santé aujourd’hui grâce à la protection offerte par les vaccins« , a déclaré la Docteur Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique. Elle souligne également l’importance de maintenir et d’élargir l’accès équitable à la vaccination pour éradiquer définitivement les maladies évitables par la vaccination.

De nouvelles perspectives pour l’avenir

L’introduction de nouveaux vaccins, comme le premier vaccin contre le paludisme, et l’expansion de vaccins existants, comme celui contre le VPH qui protège contre la principale cause de cancer du col utérin, préparent les générations futures en Afrique à un avenir meilleur. Mais des défis à relever sont encore persistants.

En effet, malgré ces avancées majeures, le continent africain doit encore relever des défis importants pour atteindre et maintenir des taux de couverture vaccinale élevés contre la plupart des maladies évitables par la vaccination. De plus, la pandémie de COVID-19 a encore fragilisé les efforts d’immunisation et a montré la difficulté de toucher la majorité de la population.

Des initiatives telles que le programme « Big Catch-Up » visent à intensifier les efforts pour combler les lacunes en matière de couverture vaccinale, notamment en atteignant les enfants qui ont été mal desservis ou omis par les programmes de vaccination de routine. Car pour maintenir le progrès et atteindre les objectifs de vaccination, il est crucial de mettre en œuvre des stratégies clés, notamment :