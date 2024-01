L’Afrique accentue la lutte contre le paludisme

Le Bénin a réceptionné ses premières doses de vaccins contre le paludisme. Plusieurs milliers de doses ont été réceptionnées par le ministre béninois de la Santé, Benjamin Hounkpatin. Une annonce qui intervient alors que le Cap-Vert a éradiqué la maladie.

L’Afrique en croisade contre le paludisme

L’Afrique maintient la pression sur le paludisme que le continent vise à éradiquer. C’est dans ce contexte que les pays multiplient les actions visant à combattre la maladie, la plus meurtrière sur le continent. D’ailleurs, une campagne de vaccination d’envergure a été lancée et concerne initialement 12 pays. Il s’agit du Ghana, Kenya, Malawi, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Démocratique du Congo, Liberia, Niger, Sierra Leone et Ouganda.

Au Ghana, au Kenya et au Malawi, près de deux millions d’enfants ont déjà reçu leur vaccin contre le paludisme. Le Bénin, lui, vient de recevoir ses premiers vaccins contre la maladie transmise par un moustique : l’anophèle femelle. Plusieurs milliers de doses du vaccin, développé par l’Université d’Oxford en Angleterre, ont ainsi été réceptionnées par le ministre béninois de la Santé, Benjamin Hounkpatin.

Quatre doses pour protéger dès l’enfance

Dénommé RTS,S/AS01, il sera administré exclusivement aux enfants de moins de deux ans, en quatre doses. Une première dose administrée à six mois, suivie de la deuxième à sept mois. Le bébé recevra la troisième dose à neuf mois et la dernière à 18 mois. La campagne de vaccination à grande échelle va donc bientôt débuter dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Le paludisme, qui, en 2022, a tué 600 000 personnes dans le monde, dont 95% en Afrique, reste une problématique. Tous les pays du continent tentent de prendre le taureau par les cornes. Un pays comme le Cap-Vert a réussi à éradiquer la maladie. Il est d’ailleurs devenu le troisième pays d’Afrique où le paludisme est officiellement considéré comme éradiqué.

Le Bénin sur les pas du Cap-Vert ?

Avant le Cap-Vert, ce sont l’Île Maurice (1973) et l’Algérie (2019) qui se sont débarrassées de la maladie. Le Cap-Vert avait déjà éradiqué la maladie par deux fois. D’abord en 1967, ensuite en 1983. Seulement, une mauvaise gestion des acquis avait conduit au retour de la maladie dans cet archipel de l’océan Atlantique.

Certainement que le Bénin veut suivre les pas du Cap-Vert en lançant sa campagne de vaccination d’envergure. La directrice de l’OMS pour l’Afrique donne l’espoir, après les résultats probants obtenus par le Cap-Vert. « Éliminer le paludisme est un objectif atteignable », a déclaré Matshidiso Moeti. Elle estime qu’il faut « une volonté politique forte…, un engagement communautaire et une collaboration multisectorielle ».