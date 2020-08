Vaccin russe contre le Coronavirus : Sénégal, Macky Sall pose ses conditions à Vladimir Poutine

S’il est vrai que la Russie a annoncé avoir trouvé un vaccin contre le Covid-19, il n’en demeure pas moins que le Sénégal préfère rester encore très prudent, en ne faisant aucune commande dans ce sens.

Le Président russe a déclaré que son pays a trouvé le premier vaccin contre le Covid-19, dénommé «Spoutnik V». Le produit a été développé par l’Institut Nikolaï Gamaleïa, un centre de recherche d’Etat en épidémiologie et microbiologie situé à Moscou. Vladimir Poutine a même informé que l’une de ses filles a testé le vaccin.

« A ma connaissance, ce matin (mardi 11 août 2020), pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau Coronavirus a été enregistré. Cela fonctionne avec précision, formant des anticorps et une immunité cellulaire stable. Je le sais très bien car une de mes filles s’est fait inoculer ce vaccin », a déclaré Vladimir Poutine.

Mieux, le Président russe s’est voulu beaucoup plus convainquant en laissant entendre ce qui suit : « Je sais qu’il est assez efficace, qu’il donne une immunité durable. Le plus important est que nous puissions assurer à l’avenir une sécurité inconditionnelle quant au recours à ce vaccin et quant à son efficacité ».

Cependant, même s’il se dit qu’une vingtaine de pays auraient déjà passé la commande, le Sénégal se veut encore prudent en ne prenant aucune initiative allant dans le sens de s’en procurer. C’est du moins ce qu’a fait savoir Mamadou Ndiaye, porte-parole du ministère de la Santé, sur les ondes de la Rfm.

« Nous n’avons pas encore passé de commande par rapport à un quelconque vaccin. Il faut d’abord qu’on ait toute la documentation scientifique par rapport à ce vaccin. Il faut d’abord qu’il soit homologué par l’OMS et entériné avec des autorisations qui soient clairement notifiées. Et en ce moment, nous aussi nous avons des procédures », a confié M. Ndiaye.