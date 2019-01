URBI ET ORBI AFRICA DEVIENT LA CROIX AFRICA

Fin 2016, le groupe Bayard, éditeur du quotidien LA CROIX lançait Urbi&Orbi Africa, un site d’information religieuse gratuit à destination de l’Afrique francophone. Aujourd’hui, le site accélère son développement et devient LA CROIX AFRICA. Après LA CROIX INTERNATIONAL, site d’information en langue anglaise, ainsi que LA CROIX EN ESPAÑOL à destination de L’Amérique latine, LA CROIX AFRICA aura pour vocation de proposer à ses lecteurs une information de qualité sur l’actualité et la vitalité de l’Église en Afrique, du Vatican et du Monde avec l’éclairage et la perspective de ce grand quotidien catholique qui fait référence.

Dans un monde où toutes les religions sont quotidiennement au coeur de l’actualité, LA CROIX AFRICA s’attachera chaque jour à mettre en valeur les événements qui touchent les catholiques sur le continent mais mettra aussi en lumière le dialogue interreligieux et l’actualité des autres religions.

Et, plus que jamais, le site internet LA CROIX AFRICA fera la lumière sur les personnalités africaines célèbres ou plus méconnues qui témoigneront de l’importance de leur foi dans leur vie quotidienne.

Piloté par Lucie Sarr, journaliste sénégalaise résidant à Abidjan, LA CROIX AFRICA sera réalisée par des journalistes implantés en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin et au Sénégal mais aussi par des journalistes français qui rendront compte de l’actualité des religions en Afrique dans des articles originaux, exclusivement disponibles sur cette version africaine.

Le site sera aussi alimenté par des articles rendant compte de l’actualité des religions dans le monde en provenance de la rédaction de LA CROIX, en France.

LA CROIX AFRICA, c’est aussi une page Facebook qui compte déjà plus de 100 000 fans et une newsletter quotidienne permettant aux lecteurs d’être toujours en prise avec l’actualité du jour. L’accès au site est gratuit.