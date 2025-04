Une vingtaine de morts dans un naufrage au nord-ouest de la RDC

Au moins 22 personnes ont péri mardi dans un naufrage après que leur bateau a pris feu sur le fleuve Congo, dans le nord-ouest de la République Démocratique du Congo (RDC), ont communiqué les autorités.

Alors qu’une partie de la population rd-congolaise vit une situation de chaos en raison de la guerre à Goma et dans ses environs, voilà qu’un autre drame frappe la République Démocratique du Congo. Un naufrage a coûté la vie à au moins 22 personnes. « Nous n’avons pas encore tous les détails de l’incident », a annoncé le chef de la Commission du fleuve de l’Équateur, une province de la RDC, Compétent Mboyo.

Le bateau complètement consumé

Selon le responsable des autorités locales, l’incendie « a poussé de nombreuses personnes à sauter à l’eau pour se sauver », beaucoup « ne sachant pas nager ». La plupart des victimes secourues ont été admises à l’hôpital général de Wangata, dans la capitale provinciale de Mbandaka, tandis que le bateau s’est complètement consumé, ce qui laisse penser qu’il transportait des fûts d’essence, ont précisé les autorités.

« Dès que nous avons été informés, nous avons rapidement mobilisé l’équipe de secours », a déclaré Mboyo. Le navire ne disposait pas d’une liste complète des passagers, ce qui a rendu difficile pour les autorités de déterminer le nombre de personnes à bord au moment de l’accident. La semaine dernière, un autre naufrage s’est produit au même endroit, près de Mbandaka, qui a fait 72 victimes, dont des étudiants qui se rendaient rendre visite à leurs familles pour Pâques.

Fréquents naufrages de bateaux

Le 17 décembre, au moins 42 personnes, dont des enfants, ont péri lorsqu’une autre embarcation a coulé, en raison d’une surcharge apparente, dans le lac Mai-Ndombe, dans la province du même nom, qui a également été le théâtre, le 9 mars, d’un autre naufrage qui a fait 35 morts. De même, au moins 38 personnes ont perdu la vie dans un autre accident fluvial survenu le 20 décembre dans la province de l’Équateur.

Les naufrages de bateaux sont fréquents en RDC car les rivières et les lacs sont utilisés quotidiennement comme moyen de transport dans un pays doté de peu d’infrastructures et de forêts denses. Les navires, souvent précaires, sont fréquemment lourdement chargés et la signalisation est quasi inexistante.