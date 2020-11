Un vaccin efficace à 90% contre le Covid-19

La pandémie du Covid-19 va-t-elle enfin disparaître et enfin permettre au monde de reprendre sa vie normale ? En tout cas, l’espoir renaît de nouveau, avec un vaccin qui serait efficace à 90% contre cette maladie. C’est l’euphorie sur les marchés financiers. Pour les entreprises en souffrance, c’est l’espoir d’un retour à une activité normale.

L’annonce du laboratoire Pfizer profite surtout aux secteurs les plus affectés par les mesures de restrictions aux activités, à savoir le voyage, l’aéronautique et les banques. La nouvelle a fait bondir Rolls Royce, +45%, Airbus +20% ou encore Easyjet +31%. Wall Street a ouvert en trombe avec de nouveaux records à la clé; dès l’ouverture, le Dow Jones affichait +5,3%. Le titre Pfizer s’est envolé de 8,8% tout comme les actions des grands groupes pharmaceutiques.

Il faut dire qu’avec la victoire probante de Joe Biden face à Donald Trump à l’élection présidentielle des États Unis et l’annonce d’un vaccin, les bourses mondiales sont devenues frénétiques.

« Aujourd’hui, ici dans la salle des marchés, c’est l’heure Biden. Nous avons un résultat clair et cela ne changera plus, Trump ne pourra rien faire. Cela signifie que géopolitiquement, les choses vont se calmer, la guerre commerciale va s’apaiser, les Américains vont tenter une coexistence pacifique avec les Chinois. Les exportateurs européens et surtout les Allemands seront très heureux, je suis sûr que le champagne a dû couler ici », a indiqué Robert Halver, Responsable des Etudes de marché chez Baader Bank.

Cependant, cette annonce d’un vaccin efficace ne serait pas une bonne nouvelle pour les entreprises qui avaient profité des mesures de confinement. C’est le cas de Zoom Vidéo, un service de vidéoconférence. Son action a chuté de près de 16% à l’ouverture sur le Nasdaq, l’indice technologique américain.

À ce jour, plus 50 794 593 cas de Coronavirus ont été enregistrés à travers le monde, dont 33 232 864 de guérisons et 1 262 199 décès. L’Afrique demeure le continent le moins touché avec plus de 1,88 million de cas confirmés, dont 1 588 803 patients guéris et 45 282 décès.