Un trio de stars pour le Ballon d’or Africain 2023 : Salah, Hakimi et Osimhen en lice

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, le jeudi 7 décembre, les noms des trois finalistes pour le prestigieux Ballon d’or africain 2023. Ces footballeurs exceptionnels, venant d’Égypte, du Maroc et du Nigeria, ont brillé tant dans leurs clubs respectifs qu’avec leur équipe nationale. La compétition pour le titre est intense et comme souvent, les déçus sont déjà nombreux.

Mohamed Salah : Le Pharaon de Liverpool

Un palmarès impressionnant : Le Pharaon est un habitué du Ballon d’or africain, qu’il a remporté en 2017 et 2018. Cette année cependant; il a réalisé une saison plus discrète avec Liverpool et l’Égypte n’a pas participé à la Coupe du monde. Sa présence est donc une relative surprise.

Achraf Hakimi : La muraille marocaine du PSG

Une saison de rêve : Le latéral droit marocain a connu une saison 2022-2023 réussie avec le Paris Saint-Germain, remportant le titre de champion de France. Mais surtout il a également été un élément essentiel de la sélection marocaine qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022. Plus étonnant cependant, l’absence de son compatriote au sein des Lions de l’Atlas, le gardien Yassine Bounou. Impérial sur sa ligne, récompensé par le prestigieux trophée Yachine qui récompense le meilleur gardien de la saison, Bounou aurait mérité d’être parmi les finalistes.

Victor Osimhen : Le Nigérian volant de Naples

L’attaquant nigérian a été la révélation de la saison 2022-2023 en série A. Il a ramené le scudetto à Naples, premier titre depuis l’ère Diego Maradona, grâce à ses 26 buts. Il a été désigné meilleur joueur de la saison, en Italie, et a terminé 8ème et meilleur Africain lors du dernier Ballon d’Or.

Des absences remarquées

Le choix de la CAF fait cependant débat, notamment l’absence de Riyad Mahrez, qui a remporté un triplé avec Manchester City. Champion d’Angleterre, FA Cup et Champions League !

La cérémonie de remise du Ballon d’or africain 2023 aura lieu, le 11 décembre 2023, à Marrakech, au Maroc, où le monde du football africain et international se réunira pour célébrer le meilleur joueur africain de l’année.