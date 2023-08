Un roi et une reine se retrouvent autour des causes sociales à Douala

Sa Majesté Kimbi Elvis Kah Abdourahman Imran a effectué une visite à la chefferie de New-Bell Service social à Douala. Il souhaitait rencontrer la Reine Sarauniyan Mata Hadja Hachmed.

L’esplanade de la chefferie de 3è degré du quartier New-Bell Service social se situe dans le 2è arrondissement de la ville de Douala. Elle a grouillé de monde, ce dimanche 30 juillet 2023. C’était pour accueillir un hôte de marque. Sa Majesté Kimbi Elvis Kah Abdourahman Imran, chef de la communauté musulmane du quartier Lendi (Douala 5). Il était accompagné de ses notables.

« J’avais appris qu’il y avait une Reine, chef de 3è degré du quartier New-Bell Service social, qui avait la même vision que moi. Tout comme moi, elle mène beaucoup d’activités dans le social. On a qu’à voir ses innombrables aides au quotidien, pendant les fêtes, de rentrée scolaire, d’évènements heureux et malheureux, en destination des personnes vulnérables et dans le besoin, sans distinction de sexe, d’âge, ni de chapelle politique, tribale ou religieuse.

Un roi et une reine pour des actions sociales

Les déplacés internes des crises anglophones et de Boko-Haram, ne sont pas du reste », a indiqué le chef de la communauté musulmane du quartier Lendi.

« Au vu donc des gestes de cœur de cette grande dame, j’ai jugé utile de venir la rencontrer ». Et de conclure : « Pour qu’une relation de collaboration soit établie entre elle et moi, avec pour finalité, de fédérer nos énergies, pour une cause noble, mais aussi pour le renforcement du vivre-ensemble et la paix dans notre pays ».

Des conseils

Prenant la parole, Sa Majesté la Reine Sarauniyan Mata Hadja Hachmed, chef de 3è degré du quartier New-Bell Service social, a d’abord montré la joie qui l’animait. Il est rare de recevoir une sommité dans le domaine social. C’est pourquoi elle avait accepté son invitation. Ensuite, elle a prodigué quelques conseils à son hôte. Puisqu’il mène le même combat que moi, nous allons l’accompagner avec nos prières.

« Qu’il tienne bon ! Ne baisse pas les bras ! Ne se décourage jamais ! Qu’il sache que notre chemin est jonché de beaucoup d’embuches ! ».

« Seul Allah va nous récompenser ! », avait-elle ajouté.