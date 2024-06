Un retour de Hadj sous haute surveillance : 25 cas de Covid-19 détectés à Abidjan

Le retour des pèlerins de La Mecque en Côte d’Ivoire a pris une tournure inattendue ce 28 juin 2024.

Sur les 619 voyageurs contrôlés à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny, 25 ont été testés positifs à la Covid-19. Le Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a révélé ces résultats dans un communiqué transmis à Abidjan.net. Un taux de positivité de 4%, en deçà du seuil de contrôle de la maladie, a-t-il précisé, rassurant la population.

Des mesures strictes mises en place et une vigilence accrue

Face à la résurgence de cas de Covid-19 dans certains pays de la sous-région, des mesures préventives ont été rapidement instaurées. Depuis le 24 juin, un dispositif d’information et de contrôle sanitaire est actif à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny pour tester les voyageurs de retour du Hadj et des zones à risque. Ce dispositif rigoureux a permis d’identifier les cas positifs qui ont été immédiatement mis en isolement, conformément aux mesures barrières nationales.

A lire aussi : Sénégal : rebond de cas de Covid-19 lié au pèlerinage à la Mecque

Les réseaux sociaux ivoiriens ont été récemment envahis par des rumeurs alarmistes concernant un nouveau variant du Covid-19, le « XBB », prétendument plus dangereux que le variant Delta. Cependant, le professeur Yahaya Karamoko, virologue à l’université Nangui Abrogoua, a démenti ces informations, les qualifiant de fausses. Selon lui, il s’agirait plutôt du sous-variant KP.2, moins virulent et déjà présent en Europe et en Asie. Il assure que la situation actuelle reste sous contrôle.

#Santé | Résurgence de cas de Covid-19 : le ministère de la Santé rassure sur les dispositions prises par le Gouvernement Abidjan, le 28 juin 2024 – Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (CMU), dans un communiqué de presse, ce… pic.twitter.com/SUw5tSxOK5 — Gouvernement de Côte d’Ivoire (@Gouvci) June 29, 2024

Appel à la responsabilité et à la vaccination

Le Ministère de la Santé ivoirien a rappelé à la population l’importance du dépistage systématique en cas de symptômes tels que la fièvre, la toux ou des difficultés respiratoires. Le respect des mesures barrières reste essentiel, surtout pour les personnes affectées et leur entourage. Les autorités sanitaires encouragent également les personnes vulnérables à se faire vacciner. Les vaccins sont disponibles et administrés gratuitement dans les établissements sanitaires.

Rassurer sans céder à la panique

En dépit de ces nouvelles infections, le Ministère de la Santé appelle à la vigilance et à la sérénité. Il est crucial de ne pas céder à la panique, de suivre les recommandations sanitaires et de faire preuve de solidarité et de responsabilité collective pour limiter la propagation du virus.