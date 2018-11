Un journaliste de radio assassiné en Somalie

Les autorités somaliennes devraient enquêter d’urgence sur l’assassinat du journaliste radio Abdullahi Mire Hashi, a déclaré le Comité pour la protection des journalistes. Au moins deux hommes armés non identifiés ont abattu Abdullahi dans la ville de Elasha Biyaha, à environ 17 km de la capitale somalienne, Mogadiscio, le 27 octobre dernier, selon les médias et deux groupes locaux de défense des droits de la presse.

Abdullahi, producteur et animateur d’une émission quotidienne diffusée sur la station de radio privée Darul Sunna, a été abattu après avoir assisté à la prière de l’après-midi dans une mosquée près de sa station explique Ismail Sheikh Khalifa, Président du groupe de défense des droits de l’homme journalistes ( HRJ), et Mohamed Ibrahim Moalimuu, Secrétaire général de l’Union nationale des journalistes somaliens (NUSOJ) reconnue par le gouvernement. Les hommes armés ont fui la scène immédiatement après l’attaque : «Les autorités somaliennes ont le devoir solennel d’enquêter sur l’assassinat d’Abdullahi mire et de traduire les responsables en justice», a déclaré Muthoki Mumo, représentant du CPJ pour l’Afrique sub-saharienne. « La Somalie continue de figurer au rang des pires au monde en matière de justice pour les meurtres de journalistes. Enquêter de manière rigoureuse sur ces attaques est la clé pour s’attaquer au climat de peur dans lequel la presse évolue. »

La station de radio pour laquelle Abdullahi travaillait se concentre sur la programmation religieuse. Le journaliste a animé l’émission « This Morning on Darul Sunnah », au cours de laquelle des auditeurs ont appelé pour décrire la situation dans leur quartier. Le spectacle a été qualifié de « non politique » par Mohamed et Ismail.

Selon Ismail, au moins trois journalistes locaux, qui ont demandé à ne pas être nommés par crainte de représailles, lui auraient dit qu’Abdullahi avait récemment reçu des appels anonymes lui demandant pourquoi la chaîne ne couvrait pas les opérations du groupe militant Al-Shabaab dans la région. La ville où Abdullahi a travaillé se trouve dans une région peu sûre. Une base militaire pour la Mission de l’Union africaine en Somalie a été le théâtre d’attaques perpétrées par Al-Shabaab.

Un article du 28 octobre du journal kenyan The East African a déclaré qu’aucun groupe n’avait pris la responsabilité de l’attaque. Un officier de police qui s’est entretenu avec l’agence de presse officielle chinoise Xinhua le 27 octobre a déclaré que les détails de cette affaire étaient rares.

Achref Yusuf Al-adala, le directeur général du ministère somalien de l’information, a déclaré au CPJ dans un courriel que l’attentat ressemblait à une action terroriste. Il a dit que le gouvernement condamnait le meurtre et que les services de sécurité enquêtaient.

Les appels du CPJ adressé à Bashir Abdi Mohamed, le commissaire de police de la Somalie, n’ont pas répondu.

La Somalie est l’un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes. Au cours des quatre dernières années, le pays a dépassé l’indice de l’impunité du CPJ, qui met en lumière les pays où les journalistes sont tués et leurs meurtriers libérés. L’indice 2018 montre que 25 journalistes ont été assassinés en toute impunité entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2018.