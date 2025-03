Un innocent pris pour un baron de la drogue : la bourde des autorités marocaines

Les médias français ont annoncé à tort l’arrestation d’Issam Lahrach, figure du narcotrafic nantais. L’homme interpellé au Maroc s’est révélé être un simple homonyme, tandis que le véritable « La Plume » court toujours.

Dans une confusion qui prêterait à sourire si elle ne touchait pas à la réputation d’un innocent, les autorités marocaines ont récemment arrêté un homme qu’elles croyaient être Issam Lahrach, surnommé « La Plume », un narcotrafiquant notoire recherché par la France. Cette nouvelle, initialement rapportée par plusieurs médias français dont Le Parisien et France 3 qui ont titrés sur l’arrestation, s’est rapidement propagée dans les médias français et marocains avant d’être démentie deux jours plus tard.

Une confusion d’identité qui ne fait pas sérieux

L’homme interpellé au Maroc s’est avéré être simplement un homonyme du véritable Issam Lahrach, considéré comme le « patron des patrons » du trafic de stupéfiants à Nantes.

« Ce n’est pas le bon mec… Ce n’est pas lui qui a été arrêté mais un homonyme, » a confié une source policière proche du dossier au journal Le Figaro.

Le véritable Issam Lahrach reste donc en liberté. Ce dernier est au cœur de plusieurs enquêtes importantes menées par les autorités françaises, notamment une instruction criminelle pour « importation en bande organisée de stupéfiants » suite à la saisie impressionnante de 360 kg de cocaïne dans un conteneur à Montoir-de-Bretagne en mai 2022.

Son nom est également lié à l’interpellation d’une jeune femme de 22 ans à l’aéroport d’Orly fin 2023, transportant une valise remplie de cocaïne. Bien qu’il ait bénéficié d’un non-lieu en 2019 dans une affaire liée à des fusillades à Nantes, les services d’enquête français le considèrent comme un acteur majeur du trafic de stupéfiants dans la région.

Des excuses officielles

Les médias qui avaient rapporté l’information erronée ont rapidement publié des rectificatifs. Le Parisien a notamment présenté ses excuses à ses lecteurs pour cette « regrettable erreur » due à une confusion d’identité.

Du côté officiel, la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes a confirmé que « par l’intermédiaire des canaux officiels de coopération judiciaire, les autorités marocaines démentent l’information selon laquelle Issam Lahrach a été arrêté. »