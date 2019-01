Un Erythréen tué par erreur en Israël

Un jeune Erythréen a été tué par erreur, ce dimanche le sud d’Israël. La victime aurait été prise pour un assaillant.

Tué par erreur, voila ce qui est arrivé à un jeune Erythréen en Israël, ce dimanche. En effet, le jeune homme a été d’abord blessé par un soldat israélien qui l’a pris pour un assaillant et l’a atteint par balles. L’homme tué se trouvait dans la gare routière de Beersheba, une ville du sud d’Israël

Le vrai assaillant a, lui, armé d’un couteau et d’une arme de poing, réussi à tuer un soldat israëlien et blessé dix autres personnes. Plus tard, vraisemblablement après que le véritable assaillant eut été abattu, une autre vidéo, très violente, montre la foule amassée autour des blessés et des hommes frapper l’Erythréen à coups de pied. Ce sont vraisemblablement ces coups reçus qui ont achevé l’Erythréen déjà atteint par le soldat.

Le jeune Erythréen tué été identifié, ce lundi, par la police comme étant Muhanad Khaleel Uqbi, âgé de 21 ans.

La Cisjordanie et Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville sainte annexée et occupée par Israël, sont en proie, depuis deux semaines et demie, à de violents combats meurtriers.