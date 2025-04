Un diplomate allemand déclare qu’il n’y a « pas de crise humanitaire » à Goma, contrôlée par l’AFC/M23

Il n’y a pas de crise humanitaire à Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, à l’Est de la RDC, capturée par la rébellion de l’Alliance Fleuve Congo (AFC) en janvier, selon Peter Fahrenholtz, ancien ambassadeur d’Allemagne au Rwanda, qui a visité la ville contrôlée par les rebelles et s’est entretenu avec le vice-gouverneur de la province et d’autres responsables au sujet de la crise en cours.

Clarifier la situation dans la région

Fahrenholtz, ancien ambassadeur d’Allemagne au Rwanda de 2012 à 2016, a déclaré, le 13 avril, que ses entretiens avec le vice-gouverneur Willy Manzi avaient permis de clarifier la situation dans la région. Le mardi 15 avril, il s’est à nouveau rendu sur X pour partager ses observations après avoir parcouru la majeure partie de la ville.

Les rebelles ont rapporté – et condamné – un échange de tirs dans la nuit du vendredi 11 avril, qui, selon eux, résultait d’« une série d’opérations militaires conjointes » menées par les forces de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) en coordination avec l’armée congolaise (FARDC), la milice génocidaire rwandaise connue sous le nom de FDLR, et la milice ethnique congolaise regroupée sous ce qu’on appelle Wazalendo [patriotes en swahili] à Goma et dans ses environs.

« L’État de droit commence à s’instaurer » à Goma

Les FDLR, un groupe sanctionné par l’ONU fondé en 2000 par les restes des cerveaux du génocide de 1994 contre les Tutsis, constituent également une menace existentielle pour le Rwanda. Fahrenholtz a déclaré : « Pas de crise humanitaire à Goma. J’ai traversé la plupart des quartiers de la ville en voiture et je n’ai constaté aucun signe de crise humanitaire. Les rues grouillent de monde, les gens semblent très détendus et se sentent en sécurité. Les magasins regorgent de produits alimentaires, de produits importés, etc ».

« L’université a rouvert, l’électricité et l’eau sont fournies par la municipalité 24 heures sur 24. Il y a même de l’éclairage public la nuit. Presque aucun déchet n’est visible dans les rues. Les policiers font leur travail, la criminalité et la corruption semblent nettement en baisse. L’État de droit commence à s’instaurer », a poursuivi le diplomate allemand. La rébellion AFC/M23 lutte, entre autres, contre le tribalisme, la corruption et les violences génocidaires contre les communautés tutsies congolaises, ciblées par les FDLR, soutenues par la RDC.