Un concert en hommage au groupe Touré Kunda à Paris

Le groupe Touré Kunda sera célébré, à New Morning, à Paris, en France par le collectif Touré Héritage, à travers un concert, prévu le 10 octobre.

C’est une démarche d’hommage organisée par les fils des légendes qui ont marqué la musique du continent africain. A travers ce concert, Touré Héritage, un collectif formé par les fils de trois des chanteurs historiques du groupe Touré Kunda disparus : Amadou, Hamidou et Ismael, veut rendre « un vibrant hommage » aux pionniers des musiques africaines, en France, à la fin des années 70.

Touré Héritage est composé de Michel Billies (saxophone), Pascal Dalmaso (guitare), Davy Honnet Touré (batterie), Anthony Honnet Touré (claviers), Rody Cereyon (basse). Tous ces artistes sont engagés à perpétuer la musique du mythique groupe sénégalais. Ce concert, qui s’inscrit dans le cadre de la commémoration des quarante ans du groupe Touré Kunda, mettra en avant « les tubes et les morceaux de la tournée légendaire de l’album Paris – Ziguinchor », explique Xavier Chezleprêtre de l’Agence de Communication Attitude. A la clé, ce concert marque une première date avant la tournée de 2024, et un hommage aux pères ainsi qu’aux disparus.

Touré Kunda chante en plusieurs langues, parmi lesquelles : le soninké, le diola, le peulh, le créole portugais ou encore le wolof. Le groupe historique a été créé par les jumeaux Ismaïlia et Sixu Tidiane nés à Ziguinchor, en 1949. Les deux ont été initiés par leur frère ainé, Amadou. Ils ont enregistré leur premier album en 1979, avec des morceaux phares comme « E’mma ». Le groupe compte à son actif plus de 700 concerts et festivals, sur tous les continents. Le live Paris-Ziguinchor reste un succès immense pour la fratrie. Il a également, au fil des années, glané plusieurs récompenses au niveau international. Notamment le disque d’or pour son album « Toubab Bi ».