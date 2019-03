Un Africain à la tête de l’OMS

La Soixante-dixième Assemblée mondiale de la Santé a désigné l’Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus au poste de Directeur général de l’OMS.

Aujourd’hui, les États Membres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont élu le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus au poste de Directeur général de l’OMS.

La candidature du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a été proposée par le Gouvernement de l’Éthiopie. Il commencera son mandat de 5 ans le 1er juillet 2017.

Avant son élection pour devenir le prochain Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a été Ministre des affaires étrangères en Éthiopie de 2012 à 2016 et Ministre de la santé de 2005 à 2012. Il a été également Président du Conseil du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme; Président du Conseil du Partenariat Faire reculer le paludisme et Coprésident du Conseil du Partenariat pour la Santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

En tant que Ministre de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a dirigé la réforme complète du système de santé de son pays développant des infrastructures sanitaires avec la création de 3500 centres de santé et de 16 000 postes de santé; il a augmenté les effectifs des personnels soignants avec 38 000 agents de vulgarisation sanitaire; et il a initié des mécanismes de développement pour étendre la couverture de l’assurance-maladie.

En tant que Ministre des affaires étrangères, il a dirigé l’effort pour négocier le Programme d’action d’Addis-Abeba, dans le cadre duquel 193 pays se sont engagés à faire les financements nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable.

En tant que Président du Fonds mondial et de Faire reculer le paludisme, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a obtenu des financements record pour ces 2 organisations et a créé le Plan d’action mondial contre le paludisme, qui a étendu la couverture de l’initiative au-delà de l’Afrique pour en faire bénéficier aussi l’Asie et l’Amérique latine.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus succédera au Dr Margaret Chan qui est Directeur général de l’OMS depuis le 1er janvier 2007.