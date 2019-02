Un accident de train survenu dimanche en RDC Congo a fait au moins 34 morts et au moins 26 blessés dans la province de Lualaba, dans le sud-est du pays, a annoncé un responsable gouvernemental. Les causes de cet accident ne sont pas encore connues.

L’accident est survenu à Buyofwe dans la province de Lualaba, dans le sud de la RDC. Le nombre de blessés et de morts, pour l’instant évalué à 34 personnes, risque d’augmenter car la plupart des wagons du train sont en feu et d’autres transportaient du matériel inflammable, a déclaré le gouverneur de Lualaba, Richard Muyej Mangez. Les blessés ont été envoyés à l’hôpital de Lubudi à une trentaine de kilomètres, a-t-il précisé.

Radio Okapi a rapporté que le train de la Compagnie nationale des chemins de fer du Congo transportait des passagers et des marchandises de Lubumbashi à Luena et que 11 de ses 13 voitures ont pris feu. La cause de l’accident n’est pas encore connue mais sur une pente, la locomotive s’est emballée avant de finir sa course dans un ravin.

Les autorités locales et les autorités de train se sont déplacés sur les lieux. Le médecin en chef de Lubudi a dit qu’il pouvait transporter une trentaine de blessés dans un hôpital, et que d’autres sont restés sur les lieux en attente de transport, selon Radio Okapi.

Les accidents de trains sont relativement nombreux, et souvent meurtriers, en RDC ces dernières années.