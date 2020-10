UEFA Champions League : Choupo-Moting, Gana Gueye, Riyad Mahrez, Ashimeru, Achraf Hakimi… plébiscités

Cette semaine, la Ligue des Champions européenne débute sur le Vieux Continent. Parmi les clubs engagés, de nombreux talents africains sont attendus par les observateurs.

Les talents africains sont encore attendus, cette saison, en Ligue des Champions de l’UEFA, selon Wincomparator et ses pronostics. A l’occasion de la première journée de la phase de groupes cette semaine, le site spécialisé annonce effectivement 12 joueurs du continent victorieux, répartis au sein des différentes équipes.

Mardi soir pour débuter, le Parisien Gana Gueye (Sénégal) sera sur la pelouse du Parc des Princes avec le PSG pour défier Manchester United. D’après les estimations des spécialistes, le natif de Dakar a de grandes chances de remporter la victoire avec ses coéquipiers, et de gommer ainsi l’élimination du club français par ce même United en mars 2019. C’est ensuite mercredi que le reste de l’armada africaine entrera en scène.

Qu’ils se nomment Onguéné (Cameroun), Ashimeru (Ghana), Mwepu (Zambie), Diarra, Koita ou encore Camara (Mali), les africains du RB Salzbourg sont également annoncés favoris contre le club du Lokomotiv Moscou mercredi soir. Il faut dire qu’après une dernière saison aboutie en Autriche, les hommes du coach Jesse Marsch ont de beaux atouts à faire valoir contre les Russes.

Derrière, et plus logiquement, on aura enfin le plaisir de voir Riyad Mahrez (Algérie) avoir de grandes chances de l’emporter contre le FC Porto avec Manchester City, de même pour le Camerounais Choupo-Moting avec le Bayern Munich face à l’Atlético Madrid, ou encore Achraf Hakimi de l’Inter Milan contre le Borussia Mönchengladbach.

Des rencontres qui seront donc très intéressantes à suivre pour les amoureux du football africain, dans une période où les talents du continent savent faire preuve de belles actions sur comme en dehors des terrains.

L’Afrique du foot est belle.