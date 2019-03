TV5 propose un Tour du Monde de la Francophonie en direct !

25h de direct, 23 destinations, 5 continents…

Les 21 et 22 septembre prochains, toutes les chaînes de TV5MONDE

seront en direct pour faire vivre à leurs téléspectateurs et télé-

spectatrices Le Tour du Monde de la Francophonie ; une émission

inédite destinée à marquer de manière spectaculaire la présence

sur les cinq continents de TV5MONDE et de la francophonie, « cet

humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre (…) » comme la

définissait le président Léopold Sédar Senghor.

À travers 23 destinations, ce tour du monde audiovisuel évoquera

la langue française, son influence, son histoire, son avenir et plus

largement les cultures francophones, plurielles, entremêlées, qui

partagent les valeurs de la Francophonie et participent de son

rayonnement.

Durant 25 heures, les journalistes de TV5MONDE et des chaînes

partenaires associées se succéderont à l’antenne pour animer,

tour à tour, des émissions de 52 minutes. Dans le sens inverse de la

rotation terrestre, ils se passeront toutes les heures le relais, depuis

une ville située sur l’un des 24 fuseaux horaires ou depuis Paris

lorsque le fuseau traversera uniquement des zones maritimes.

Le coup d’envoi du Tour du Monde de la Francophonie sera donné

le jeudi 21 septembre à 13h00 à Paris puis se poursuivra à Abidjan,

Genève, Bruxelles, Cayenne, Basse-Terre, Montréal, la NouvelleOrléans,

Moncton, Vancouver, Papeete, Auckland, Nouméa, Sydney,

Séoul, Pékin, Phnom-Penh, Mumbai, Lahore, Saint-Denis à La

Réunion, Antananarivo, Beyrouth pour s’achever à Kinshasa, le

vendredi 22 septembre à 14h00 (heure de Paris).

Dans chacune de ces villes, les présentateurs et présentatrices

accueilleront en plateau des personnalités francophones emblé-

matiques de la destination, issues du monde artistique, économique,

scientifique, sportif ou encore politique. Échanges, reportages,

performances rythmeront ces différents plateaux en fonction des

thématiques abordées.

Le Tour du Monde de la Francophonie sera diffusé en direct sur les

neuf chaînes régionales de TV5MONDE, ainsi que sur le numérique

et les réseaux sociaux.

Comme le dit fièrement Yves Bigot, Directeur général de TV5 Monde, « Le français est avec l’anglais la seule langue présente sur les cinq continents, nous voulons célébrer sa vitalité, et celle des francophones, leur jeunesse, leur énergie, leur modernité, leurs initiatives, dans tous les domaines, culturels, économiques, humanitaires, où qu’ils se trouvent, qu’ils soient expatriés, francophiles ou autochtones. Nous partageons cet objectif avec Michaëlle Jean, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la

Francophonie, autre partenaire de cette opération majuscule et avec le réseau des Alliances Françaises dans le monde. »

À l’issue de ces 25 heures de direct, deux florilèges des meilleurs

moments (documentaires de 52 et 90 minutes) seront réalisés et

sous-titrés dans les 14 langues de TV5MONDE (anglais, allemand,

néerlandais, espagnol, portugais, roumain, russe, arabe, japonais,

coréen, vietnamien, chinois traditionnel, chinois simplifié et fran-

çais) et diffusés sur les chaînes de TV5MONDE.