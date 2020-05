TV5 Monde : entretien avec Denis Mukwege prix Nobel de la paix 2018

Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a accordé un entretien exceptionnel à Françoise Joly depuis l’hôpital de Panzi, à Bukavu, en République démocratique du Congo. Cette interview de 20mn sera diffusée ce mercredi 13 mai à 17h40.*

Surnommé « l’homme qui répare les femmes », il a reçu de nombreuses distinctions (prix Sakharov en 2014 et le prix Nobel de la paix en 2018) pour son combat contre le viol de masse arme de guerre dont sont victimes les femmes dans l’est de la République démocratique du Congo.

Son engagement n’a, , plus de frontières et il a été désigné par les autorités congolaises pour coordonner la riposte contre le coronavirus dans la région du Sud-Kivu, il appelle l’Afrique à la vigilance et à ne pas baisser la garde.

Extraits de cet entretien enregistré via internet le 12 mai:

» L’Afrique a bien résisté et tant mieux. Puisque ce qui était annoncé c’était l’hécatombe. on peut constater que la pandémie évolue très, très lentement en Afrique et tant mieux. Mais je crois que pour nous, il ne faut pas être triomphaliste, je crois que le triomphalisme peut nous amener au pire. « » Lorsque nous faisons la révision de toutes les méthodes que nous avons utilisées pour résister à la pandémie au Sud-Kivu, comme par exemple la distanciation sociale, le confinement partiel des personnes âgées de plus de 60 ans, le port de masques obligatoire… nous avons eu une réaction très positive de la part de la population, probablement à cause des épidémies que nous avons eues dans le passé, donc il y avait ces réflexes de se protéger. »

» Il ne faut pas baisser la garde et considérer que nous ne sommes pas concernés, ou très peu, par cette pandémie. Il y a quelques raisons que l’on peut évoquer. Ce n’est pas un secret, l’Afrique n’est pas très connectée au monde : quand on voit le nombre d’aéroports, la circulation de la population elle n’est pas aussi importante qu’en Europe ou aux États-Unis. Cela peut être déjà une fracture, le fait que les Africains ne soient pas très connectés. » » Vous pouvez très bien constater, que les villes où il y a beaucoup de cas de malades par rapport au reste de l’Afrique, ce sont quand même des villes qui attirent les touristes : en Afrique du Nord ou encore en Afrique du sud. Donc on peut dire que l’Afrique n’est pas très protégée. Et puis le Sénégal, Dakar, ou Kinshasa se sont des grandes villes qui sont connectées au monde, et c’est là où il y a le plus grand nombre de malades. » » Peut-être que notre courbe est simplement décalée mais une augmentation exponentielle des cas peut arriver à tout moment si on ne garde pas la politique de prévention qui a été prônée par les dirigeants africains. Je crois que les dirigeants africains ont pris la décision, avant même le premier cas, de fermer les frontières, de confiner la population, de prôner la distanciation sociale ainsi que le port des masques dans certaines villes. Donc nous ne devons pas oublier que cet aspect d’être proactifs par rapport à cette maladie a donné à l’Afrique un avantage certain. » » Nous devons dire tout simplement bravo : pour la première fois l’Afrique a pris des mesures qu’il fallait, au bon moment. Et je crois qu’il faut continuer à être très très vigilants par rapport à cette épidémie. »

