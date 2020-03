Tunisie-Coronavirus : Elyes Fakhfakh annonce plusieurs mesures économiques et sociales fortes

Dans un communiqué, le chef du gouvernement tunisien, Elyes Fakhfakh, a révélé plusieurs mesures à caractère exceptionnel touchant l’économie et le social. Décrétées par l’Etat, ces mesures font suite à l’instauration en Tunisie du confinement sanitaire complet qui doit durer jusqu’au 4 avril 2020.

Des mesures de soutien à la population

Samedi 21 mars 2020, dans la soirée, Elyes Fakhfakh a annoncé au peuple tunisien la mise en place de plusieurs mesures préventives dans le but de limiter la contamination. En Tunisie, la situation n’a jamais été aussi exceptionnelle, même lors de la révolution de 2011. Il précise qu’« à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles ».

Une ligne de financement de 300 millions de dinars tunisiens sera ouverte pour le compte des ouvriers et des employés en chômage technique, avec des aides qui prendront la forme de pensions. Un fonds exceptionnel de 150 millions de dinars tunisiens sera créé pour les plus démunis et les personnes aux besoins singuliers.

Un autre fonds de 500 millions de dinars tunisien sera aussi mis en place pour le stockage des produits alimentaires, des médicaments et du carburant durant le confinement.

Des mesures de soutien à l’économie

Pendant 6 mois, les paiements des mensualités de crédit seront reportés pour les salariés avec un revenu inférieur ou égal à 1000 dinars. Les décisions de coupure d’électricité, d’eau, de gaz et de ligne téléphonique sont suspendues pour 2 mois pour les citoyens qui n’ont pas payé leurs factures.

Pour les professionnels libéraux et les PME, le paiement des impôts et des cotisations du 2e trimestre de la Caisse nationale de sécurité sociale a été reporté à compter du 1er avril 2020 pour une période de 3 mois.

Le paiement des mensualités de crédits bancaires est reporté de 6 mois. Les entreprises sont autorisées à demander de nouveaux crédits de travaux et de gestion. Quant aux dettes douanières et fiscales, elles seront rééchelonnées sur 7 ans.