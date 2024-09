Trois clubs béninois à l’assaut du championnat d’Afrique des clubs champions de handball

Trois clubs béninois, Flowers CNSS et Adjidja HBC, s’apprêtent à représenter leur pays lors du Championnat d’Afrique des Clubs Champions de handball au Maroc.

Le coup d’envoi de la 45e édition du Championnat d’Afrique des Clubs Champions de handball approche à grands pas. Du 10 au 19 octobre 2024, les meilleures équipes du continent se retrouveront au Maroc pour un spectacle intense. Parmi elles, trois clubs béninois se préparent à défendre les couleurs de leur pays : Flowers CNSS (hommes et dames) et Adjidja HBC (hommes). La pression monte, mais l’espoir de briller est palpable.

Les clubs béninois en quête de gloire

Flowers CNSS, champion du Bénin en 2024, et Adjidja HBC, double champion en 2022 et 2023, sont prêts à relever le défi. Pour Flowers CNSS, l’aventure débutera dans le groupe B où ils affronteront des adversaires redoutables comme le FAP du Cameroun et le Raja du Maroc. Leurs ambitions sont claires : franchir la phase de poules et marquer l’histoire.

De son côté, Adjidja HBC, après une première participation remarquée l’année dernière, est déterminé à faire encore mieux. Logé dans le groupe D, le club militaire croisera le fer avec des équipes prestigieuses telles que Widad du Maroc et ASFA du Sénégal. Les joueurs, galvanisés par les mots de leur président fédéral Sidikou Karimou, abordent cette compétition avec confiance.

Les dames de Flowers CNSS à l’assaut des géants

Chez les dames, Flowers CNSS portera haut l’étendard du Bénin. Placées dans le groupe D, les championnes affronteront deux poids lourds : Al Ahly d’Égypte et AS Otoho du Congo. Un tirage difficile, mais loin de décourager l’équipe, bien consciente que seule une victoire leur assurera une place en quart de finale.

Une préparation intensifiée

En amont de cette compétition, les clubs béninois affûtent leurs armes. Le président de la Fédération béninoise de handball (FBHB), Sidikou Karimou, a personnellement rendu visite à Adjidja HBC pour les encourager. Il a rappelé l’importance de cette mission pour la qualification du Bénin à la CAN 2026 et la nécessité de maintenir le cap des performances déjà réalisées l’année précédente au Congo.

Un parcours honorifique à Brazzaville

Lors de la précédente édition à Brazzaville, Adjidja HBC avait étonné en dépassant les attentes. Avec trois victoires éclatantes en phase de poules, ils avaient impressionné les observateurs avant de s’incliner de justesse en quarts de finale. Désormais, avec une expérience supplémentaire, ils visent à faire mieux.