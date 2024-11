Tribune de Samir Bouzidi : « Diasporas africaines : l’heure de la mobilisation pour bâtir l’Afrique de demain »

L’Afrique connaît aujourd’hui une dynamique économique sans précédent, mais cette croissance ne pourra se maintenir qu’avec des ressources humaines et des compétences adaptées aux défis contemporains.

De nombreux pays africains pour ne pas dire tous, sont aujourd’hui à la recherche de talents spécialisés dans des secteurs clés, allant de l’ingénierie industrielle à la santé, en passant par les technologies environnementales.

Cependant, dans un continent comme celui de l’Afrique, confronté à une fuite des cerveaux et des compétences, une solution de plus en plus évidente se dessine : la mobilisation des diasporas africaines pour accompagner le développement des pays d’origine.

Les diasporas africaines, réparties aux quatre coins du monde, représentent une réserve inestimable de compétences, de talents et de capital financier. Selon les estimations, les transferts financiers de ces communautés dépassent largement l’aide internationale, atteignant chaque année des dizaines de milliards de dollars. Or, au-delà de cette contribution financière, les membres de la diaspora possèdent également un potentiel humain et technique qui peut faire la différence pour les pays africains. Aujourd’hui, l’heure est venue de valoriser cette richesse humaine et technique pour permettre à l’Afrique de renforcer ses compétences locales et d’accélérer son développement.

En s’appuyant sur une démarche panafricaine, certaines organisations publiques et privées, à l’instar d’Impact Diaspora, proposent des approches innovantes pour mobiliser efficacement les talents de la diaspora. Que ce soit à Douala, des ingénieurs spécialisés dans l’environnement et l’industrie sont encouragés à revenir prêter main forte au développement des infrastructures urbaines, qu’il s’agisse de la gestion des déchets ou des énergies renouvelables. À Abidjan, les médecins de la diaspora ivoirienne sont sollicités pour combler la pénurie de spécialistes dans le système de santé national, répondant ainsi à un besoin crucial pour les populations locales.

La mobilisation des diasporas africaines est aujourd’hui une nécessité stratégique

Ces initiatives démontrent une fois de plus que des solutions concrètes existent pour répondre aux pénuries de compétences en Afrique. En combinant technologies de profilage data, IA et réseaux de la diaspora, il devient possible d’identifier les talents stratégiques et de les mobiliser de manière extrêmement ciblée. Mais pour que ce modèle se généralise, il est impératif que les gouvernements africains jouent pleinement leur rôle en établissant des politiques incitatives de retour même provisoire et des partenariats de long terme.

Mobiliser les diasporas africaines, c’est aussi une façon de transformer la fuite des cerveaux en circulation des compétences. En encourageant les retours temporaires ou définitifs des talents, en valorisant le rôle d’ambassadeur des prescripteurs et investisseurs d’origine africaine, et en leur offrant des opportunités de s’engager dans des projets de développement à fort impact, l’Afrique pourrait bénéficier d’un levier de croissance et d’accélération unique.

Il appartient maintenant aux dirigeants africains et aux institutions locales et internationales de reconnaître l’énorme potentiel que représentent leurs diasporas en ouvrant un nouveau « diaspora round ».

La prospérité africaine doit se construire avec la participation de toutes ses forces, y compris celles qui vivent au-delà de ses frontières. La mobilisation des diasporas, loin d’être une opportunité optionnelle est aujourd’hui une nécessité stratégique. À travers un engagement coordonné et des actions concrètes, les diasporas africaines peuvent jouer un rôle moteur dans la construction d’une Afrique résiliente, prospère et résolument ancrée dans le XXIème siècle.

par Samir Bouzidi, Directeur général de la start up Impact Diaspora