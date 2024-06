Tragique accident de bus : Huit membres de l’Église anglicane morts brûlés, deux disparus

Un tragique accident a coûté la vie à huit pèlerins anglicans, mort brûlés, lorsque leur bus a pris feu sur le chemin retour du festival annuel Bernard Mizeki, missionnaire et martyr chrétien africain. La police a confirmé cet incident bouleversant qui a également fait deux disparus et plus de 50 blessés, dont 14 hospitalisés.

Le porte-parole de la police, Paul Nyathi, a déclaré à NewZimbabwe.com : « Nous sommes sur les lieux et je peux confirmer que huit personnes sont mortes dans l’accident. Deux personnes sont également portées disparues. Des tests ADN seront bientôt effectués avant que les noms des défunts ne soient publiés. » En effet, le feu a rendu méconnaissable les personnes décédées.

Le bus, appartenant à la compagnie Passion Link, transportait des pèlerins revenant du pèlerinage annuel à la tombe de Bernard Mizeki, un martyr et missionnaire chrétien du siècle dernier, à Marondera. Cet événement attire des milliers de fidèles anglicans du Zimbabwe, de la région sud-africaine et d’ailleurs.

Un accident tragique

L’accident s’est produit près de Gandanzara, Rusape, dans la nuit du 16 juin 2024. Le président des sanctuaires nationaux, le révérend Père Edwin Selemani, a indiqué que 14 personnes ont été hospitalisées, dont trois dans un état critique.

La police zimbabwéenne (ZRP) a également confirmé l’accident dans un message publié sur leur page officielle X, affirmant qu’une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cette tragédie.