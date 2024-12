Tragédie au Maroc : cinq pèlerins israéliens périssent dans un accident de la route

Cinq ressortissants israéliens, membres de la communauté hassidique de Breslev, ont perdu la vie, ce vendredi 6 décembre 2024, dans un accident de la route survenu entre Zagora et Tinghir, dans le sud du Maroc. L’accident, impliquant un véhicule qui a dévié de sa trajectoire avant de se renverser, a également blessé trois autres personnes.

Les victimes, identifiées par les médias israéliens comme Natan Shapira (37 ans), Shimon Tefilinski (33 ans), Yosef Tefilinski (20 ans), Moshe Gallant (18 ans) et Israel Meir Shasha (25 ans), faisaient partie d’un groupe en pèlerinage au Maroc pour visiter les tombes de figures religieuses juives et des lieux de recueillement spirituel. Cette pratique, ancrée dans la tradition juive marocaine, témoigne des liens historiques profonds entre le Maroc et sa communauté juive.

Originaires de Safed, dans le nord d’Israël, les victimes laissent derrière elles des familles endeuillées, notamment Shapira et Tefilinski, chacun père de huit enfants.

Les circonstances de l’accident

Le véhicule transportant les pèlerins aurait raté un virage dans une zone désertique où le brouillard dense pourrait avoir réduit la visibilité. L’alerte a été donnée par d’autres membres du groupe voyageant dans plusieurs voitures, qui ont signalé leur disparition après être arrivés à destination. Les autorités marocaines ont retrouvé le véhicule plusieurs heures plus tard.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé être en contact avec les autorités marocaines et a souligné la collaboration entre les deux pays pour organiser le rapatriement des dépouilles.

L’organisation ZAKA, spécialisée dans les soins aux victimes d’accidents et d’attentats selon la tradition juive, a déclaré travailler avec la communauté juive locale pour transporter les corps vers Casablanca avant leur rapatriement en Israël. Le maire de Safed, Yossi Kakon, a exprimé son chagrin face à cette perte tragique, rappelant l’importance des liens entre Israël et le Maroc.

Les liens historiques entre le Maroc et la communauté juive

Cette tragédie rappelle la richesse des relations historiques entre le Maroc et la communauté juive, qui a longtemps prospéré dans le pays avant les grandes vagues d’émigration vers Israël au milieu du XXe siècle. Malgré ces départs, le Maroc a conservé un lien fort avec sa diaspora juive, préservant synagogues, cimetières et lieux saints. Aujourd’hui encore, de nombreux juifs marocains reviennent régulièrement pour des pèlerinages, renforçant ces liens culturels et spirituels.

Depuis la reprise officielle des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël en 2020 dans le cadre des accords d’Abraham, les échanges économiques, culturels et touristiques entre les deux pays se sont intensifiés au point que certains évoquent une alliance. Des milliers de touristes israéliens visitent chaque année le Maroc, attirés par son patrimoine juif unique et ses sites historiques.

Les communautés juives marocaines et israéliennes ont exprimé leur profonde tristesse face à cette tragédie. Les autorités marocaines ont présenté leurs condoléances et ont assuré leur soutien aux familles des victimes.