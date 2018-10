« Depuis 60 ans, l’Amref est venue en aide à 110 millions de personnes dont 80 millions de femmes et d’enfants en Afrique subsaharienne. 12 millions d’agents de santé ont également été formés dans le cadre de nos programmes. Merci à chacune et chacun d’entre vous pour votre soutien.

La campagne Stand Up for African Mothers dont nous avons fait un premier bilan très positif en mai dernier est un premier pas concret, panafricain, qui prouve qu’il est possible d’agir avec des résultats, mais l’Amref ne compte pas s’arrêter là. Face au déficit de personnels de santé en Afrique, il faut imaginer des systèmes plus larges encore et nous sommes persuadé.e.s que les agents de santé de première ligne, ceux qui sont au cœur des villages, ont un rôle primordial à jouer pour parvenir à un accès aux soins pour toutes et tous.

Nous aurons besoin de votre mobilisation et de votre appui pour y parvenir. Rejoignez-nous et soyons toutes et tous en 1ère ligne pour la santé en Afrique ! »

Henri Leblanc

Délégué général de l’Amref en France

Témoignage : de Kolia Bénié, Responsable programmes et partenariats