Tournée historique du Président iranien en Afrique

Le Kenya est la première étape de la tournée africaine du Président d’Iran. Une première d’un dirigeant iranien, depuis 11 ans. Alors que les relations avec l’Occident sont tendues, l’Iran a renforcé ses liens avec la Chine et la Russie. Maintenant, c’est sur l’Afrique que Téhéran a jeté son dévolu.

Le Kenya et l’Iran se sont engagés à renforcer les liens entre leurs deux pays. Ce mercredi 12 juillet 2023, les Présidents iranien, Ebrahim Raïssi, et kényan, William Ruto, ont pris cet engagement à Nairobi, capitale de ce pays est-africain. Initialement prévu pour débuter hier, mardi, le voyage du dirigeant iranien a été reporté d’un jour.

Il intervient dans un contexte très particulier. En effet, Téhéran manœuvre pour rompre son isolement diplomatique imposé par l’Occident. Il lui faut alors trouver de nouveaux partenaires. Et l’Afrique semble très placée pour jouer ce rôle majeur. C’est ce qu’a compris le Président d’Iran qui a entrepris une tournée en Afrique.

Signature de cinq protocoles d’accord

Dans la matinée de ce jour, Ebrahim Raïssi a été accueilli par William Ruto. Après son entretien avec le Président kényan, M. Raïssi a déclaré que sa visite au Kenya est « une étape importante dans le développement des relations entre les deux pays ». Il a en outre fait part de « la détermination des deux pays à étendre leurs coopérations économique, commerciale, politique et culturelle ».

Pour sa part, le dirigeant kényan a indiqué que le Kenya est un « partenaire stratégique essentiel ». William Ruto a, par ailleurs, annoncé la signature bilatérale de cinq protocoles d’accord qui vont « développer et approfondir encore plus nos relations bilatérales pour permettre une croissance et un développement plus soutenus entre nos deux pays ».

Cap sur l’Ouganda et le Zimbabwe

Ces dits accords seront signés dans les domaines des technologies de l’information, la promotion des investissements et la pêche. En outre, le dirigeant kényan a annoncé la volonté de son homologue d’installer une usine dans la ville portuaire de Mombasa pour fabriquer des voitures iraniennes.

Après le Kenya, le Président iranien se rendra, dans la journée d’aujourd’hui, en Ouganda. Sur place, il rencontrera son homologue Yoweri Museveni. Et demain jeudi, Ebrahim Raïssi ira au Zimbabwe, où il aura un entretien avec le Président Emmerson Mnangagwa.

