Même si le pays n’est pas reconnu comme une destination touristique prisée en Afrique de l’Ouest, le Togo présente, toute fois, de nombreux atouts touristiques, parmi lesquels Kpalimé, une magnifique « cité » située à environ 1h30 de route de Lomé la capitale.

Nous sommes en plein cœur de la région du café et du cacao, au cœur d’une végétation luxuriante, réputée pour la richesse de son environnement naturel. Plongé dans ce décor qui ferait rêver plus d’un touriste, se trouve Kpalimé, l’une des villes les plus importantes du Togo. Nichée au creux d’une vallée entourée de collines verdoyantes, non loin du mont Agou, Kpalimé est un carrefour qui mène vers les autres régions du pays mais aussi vers le Ghana voisin, situé à environ quinze kilomètres. Ses paysages sont réputés pour être parmi les plus beaux du pays.

Jadis un petit village, Kpalimé est aujourd’hui une ville en plein développement. Partout des constructions, nouveaux hôtels, restaurants, bars, discothèques, la ville bouge, et comme toutes les villes touristiques, elle attire de nombreux visiteurs.

« Le Togo peut refaire son retard sur les autres pays de l’Afrique de l’Oust qui ont véritablement pris leur envol en matière de tourisme. Il revient aux autorités de mettre en place des réelles stratégies et des mesures d’accompagnement pour booster ce secteur. Cela passe par la promotion des villes comme Kpalimé, qui n’a rien à envier aux grands sites touristiques des voisins d’Afrique », explique Ismael Cabral Kambell, de la plateforme de voyage Jumia Travel, qui compte bien faire du Togo, un de ses produits phares en matière de destination en Afrique de l’Ouest.

Kpalimé est réputée pour ces magnifiques cascades environnantes. Des décors naturels, toutes plus belles les unes que les autres, à couper le souffle. Chacune de ces cascades, offre un cadre verdoyant d’exception, un magnifique spectacle enchanteur, d’une rare beauté.

« La région de Kpalimé est l’endroit rêvé pour les amoureux de la nature et de randonnées qui souhaitent aller à la découverte de la faune et de la flore tropicale. Les montagnes avoisinantes offrent un cadre exceptionnel ou l’on peut découvrir toute la richesse d’un environnement naturel de toute beauté ».

La ville est entourée de l’extérieur et de l’intérieur de fleuves et d’eaux douces, d’où son nom qui signifie « derrière la rivière ».

Toutefois, les autorités devraient se mettre au travail pour donner à cette magnifique cité au charme naturel, un aspect de ville touristique, dotée d’infrastructures et surtout d’y mettre l’accent sur la voirie, afin d’accueillir les visiteurs qui commencent de plus en plus à s’y intéresser.