Toronto African Fashion Week 2018 : soutien au designer Ousmane Ouedraogo

Chaque année se tient à Toronto au Canada l’African Fashion Week. L’événement permet de faire connaître les créations de jeunes designers issus de la diaspora ainsi que du continent africain. Un jeune artiste burkinabé Ousmane Ouedraogo sous le nom de Ya Cous Design rêve d’y participer. Pour ce faire, il a besoin de sponsors.

La période estivale est souvent l’occasion de défilés de mode ou encore de fashion week dans le but de découvrir les nouvelles tendances et de mettre en lumière les talents de nouveaux créateurs de mode. Lors de l’African Fashion Week 2018 qui se déroulera du 30 août au 2 septembre prochains, de jeunes créateurs africains vont tenter de s’y illustrer. Parmi eux figure Ousmane Ouedraogo, dont la participation est compromise.

En effet, afin que ce jeune artiste prometteur présente ses créations, il a besoin de sponsors qui supporteraient son voyage. Afin de se rendre à Toronto, Ousmane a besoin de 3 150 000 FCFA. Cette somme correspond au coût de sa collection, billets d’avion et frais de transport au Canada. Afin d’atteindre son objectif, ce jeune designer a donc mis en place un programme de partenariat attractif qui consiste à offrir des tenues de sa collection à chaque sponsor, de faire référence à eux à chaque intervention des médias.

Démarche avant tout sociale

Sa démarche est avant tout sociale et solidaire. L’African Fashion Week est pour lui l’occasion de faire briller la culture et les traditions africaines. A travers cela, il souhaite également mettre en lumière le travail artisanal des tanneurs et des Mères Africaines qui tissent et teignent les tissus pour ses créations.

Ayant étudié la mode à l’étranger, Ousmane a décidé de rentrer en Afrique afin d’y créer ses tenues auprès des « mères africaines », comme il aime le dire. A travers ses œuvres, il contribue ainsi au développement de leur activité et leur donne une visibilité. AFRIK.COM se devait de donner un coup de projecteur à ce créateur qui défend les valeurs du continent !